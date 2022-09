“Mar do Sertão”: Personagem fora da cadeia e pancadaria em festa; veja como será

Mar do Sertão: Tertulinho (Renato Góes), Coronel Tertúlio (José de Abreu) e Deodora (Deborah Bloch) (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

Em “Mar do Sertão”, Tertulinho (Renato Góes) não poderá celebrar suas bodas de casamento como esperava. Com a volta de José Mendes/Zé Paulinho (Sergio Guizé), o ricaço da novela das seis não terá um minuto de paz e terá sua festa arruinada.

Em cenas que irão ao ar em 24 de setembro, José Mendes aparece sem ser convidado na festa de Candoca (Isadora Cruz) e provocando muito ciúmes no filho do Coronel Tertúlio (José de Abreu), que não se segura e parte para cima do rival, protagonizando uma verdadeira pancadaria durante a celebração de dez anos de matrimônio.

Renato Góes e Sergio Guizé em cena de Mar do Sertão (Reprodução/Globo)

A briga será mais um desgosto para Candoca, que antes de chegar na festa, que foi planejada por Deodora (Deborah Bloch), dirá para Lorena (Mariana Sena) que está pensando em se separar do marido. No final, ela surpreende o marido ao pedir o divórcio.

Enquanto isso, em outro núcleo de “Mar do Sertão”, Maruan (Pedro Lamin) vai deixar a cadeia, após ter se envolvido em encrenca assim que colocou os pés em Canta Pedra.

Ao sair da prisão, o personagem deixará uma carta ao delegado da cidade. Além disso, ele vai escutar Labibe (Theresa Fonseca) cantando e fica hipnotizado pela voz da jovem. Na cena, ela sente algo diferente ao ver o rapaz, mas Lorena (Mariana Sena), por sua vez, dirá que se trata de um mendigo.

Personagem de Pedro Lamin em "Mar do Sertão" sai da cadeia (Reprodução/Globo)

A personagem não se convence da explicação e não desiste de reencontrá-lo. Já o amigo de Zé Paulino também fica curioso para saber quem é a dona da voz: “Quem é essa? Bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como mil exércitos”, dirá ele.

Escrita por Mario Teixeira, “Mar do Sertão” é a trama substituta de “Além da Ilusão”. A novela conta ainda com José de Abreu, Welder Rodrigues, Giovana Cordeiro, Clarissa Pinheiro, Érico Brás, Thardelly Lima, Leandro Daniel e Titina Medeiros, entre outros.

