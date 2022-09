“Não assisto”, contou Murilo Benício no café da manhã do “Mais Você”; entenda

O ator Murilo Benício foi o convidado do café da manhã de Ana Maria Braga e revelou que não gosta de assistir seus personagens, incluindo Tenório, vilão do remake de “Pantanal”. Segundo ele, é difícil explicar: “Não gosto de assistir. É uma coisa difícil de explicar, que tem relação com a vaidade e, ao mesmo tempo, a minha vaidade é não ter vaidade”, disse o ator.

Logo no início da entrevista, Ana Maria Braga mostrou um vídeo onde Murilo aparece dançando ao lado de outros atores do elenco e o ator revelou um pouco dos bastidores da trama: “Isso foi gravado em uma piscina no Pantanal. Nós ficamos lá por um tempo gravando e convivendo no mesmo espaço”, disse o veterano.

A dancinha do Bení nesse vídeo 🤧❤ #MaisVoce https://t.co/P6mHrSDuk6 — Best of Benício ❤ - STREAM HOLY FVCK (@favsbeniciio) September 13, 2022

Além de falar de seu personagem, Murilo Benício recebeu uma homenagem de Isabel Teixeira, que faz Maria Bruaca na novela da Globo: “Eu queria tanto estar aí com vocês. Eu queria começar falando de uma cena [onde Tenório e Bruaca brigam e ela começa a rir]. Eu estava rindo de verdade. Isso era o meu estado de espírito todos os dias quando eu gravava com ele [Murilo Benício], Ana”.

LEIA TAMBÉM: Lembram da sela de prata de “Pantanal”? Ela não foi esquecida e terá um ganhador

Essa duplinha de milhões: Isabel Teixeira mandando um recado lindo para Murilo Benício e fazendo a gente se emocionar 🥺❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/UfZBmPtdbL — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 13, 2022

Isabel Teixeira disse ainda que Murilo não é um ótimo ator, mas também um excelente diretor: “Você é um grande parceiro de cena, um grande amigo e um grande diretor. Além de um grande parceiro de cena, você tem um olhar de amor para os outros atores. Eu aprendi muito e quero aprender muito mais”

Trindade invadiu o Mais Você

Quem também apareceu para tomar café da manhã com Ana Maria Braga e Murilo Benício foi Gabriel Sater, intérprete de Trindade no remake da Globo.

O ator e cantor, que esteve no “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta terça-feira (13), entrou de fininho no estúdio do “Mais Você” e disse que ficaria apenas ouvindo a entrevista do “mestre”. Em seguida, ele foi convidado pela apresentadora, que serviu um café para o filho de Almir Sater.

Murilo Benício, Gabriel Sater e Ana Maria Braga tomam café da manhã no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: No “Encontro”, Gabriel Sater vira cramulhão e audiência comenta na web