Jojo Todynho diz que holofote não pode brilhar só para padrões: “Retratação”

Quem acompanha Jojo Todynho nas redes sociais sabe que a famosa fala tudo aquilo que pensa e, fora do mundo, ela também segue dando o seu ponto de vista sobre os mais variados assuntos.

Em uma entrevista para a revista Glamour Brasil, a contratada da Globo voltou a comentar sobre os padrões estéticos e o racismo e chegou a afirmar que meritocracia não existe para os negros: “Meritocracia não existe para nós, pretos. Não temos nem o básico para chegar onde queremos”, disse a famosa.

Jojo Todynho e Lucas Souza no Rock in Rio 2022 (Reprodução/Instagram)

Sendo uma inspiração para muitas mulheres, Jojo Todynho voltou a comentar sobre a importância de estar na mídia: “O holofote não pode brilhar só para mulher padrão, acho que estamos chegando a uma retratação, pegando um lugar de direito”.

Por fim, Jojo Todynho disse que sabe que a fama é passageira e que tem outros focos na vida: “Meu sonho é fazer faculdade, psicologia e depois direito. Aprendizado ninguém tira da gente”, contou a vencedora do reality show “A Fazenda 12″.

Jojo e o barraco no Rock in Rio 2022

No fim de semana, Jojo Todynho viajou de São Paulo, onde estava trabalhando, para acompanhar os shows do Rock in Rio 2022, que teve Ivete Sangalo e Dua Lipa. Como muitos famosos, ela aproveitou para participar da transmissão do evento no Multishow, canal onde apresenta o “Jojo Nove e Meia”, mas o clima esquentou entre a cantora e uma outra celebridade.

Na ocasião, a influenciadora digital Blogueirinha, que apresentava o programa, insinuou que poderia roubar Lucas Souza de Jojo Todynho e ela não aguentou o ciúmes: “Não existe mulher mais mulher que a outra. Eu não sou menos mulher nem mais mulher que você. Se entrar numa briga comigo, vai ficar careca”, disparou Jojo.

Após o episódio, Jojo Todynho usou o stories do Instagram para falar sobre o ocorrido: “Gente, a Blogueirinha é a minha vida, eu sou apaixonada por ele. A Blogueirinha é um personagem, não levem a Blogueirinha para o coração, tá? Eu e a Blogueirinha somos amigas”, declarou.

