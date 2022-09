Porta-voz de Meghan Markle diz que entrevista ao The Cut foi mal interpretada

Desde o começo da semana, após a divulgação da entrevista de Meghan Markle ao The Cut, suplemento do New York Times, um porta-voz da duquesa de Sussex revelou que uma de suas falar foi mal interpretada.

O porta-voz disse que ela foi citada como tendo dito: “Harry me disse: ‘Perdi meu pai neste processo’”, mas ela quis dizer que seu esposo havia apontado para ela que seu relacionamento com Thomas Markle havia terminado, não o relacionamento de Harry com o príncipe Charles.

Meghan Markle acrescentou na próxima frase da entrevista que espera que o mesmo não aconteça com o relacionamento do marido e do sogro. “Não precisa ser o mesmo para eles como foi para mim, mas essa é a decisão dele”, disse ela.

Segundo o porta-voz, nesse momento, o entrevistador perguntou à Meghan sobre seu desentendimento com o próprio pai e refletiu sobre como a imprensa tóxica dos tablóides impactou a vida familiar do casal, deixando os dois com relacionamentos tensos com seus pais.

Relação entre Harry e Charles

O mal entendido não foi de fato algo infundado. Isso porque, o príncipe Harry já havia falado sobre como sua decisão de deixar o cargo de membro sênior da família real afetou seu relacionamento com o seu pai, o príncipe de Gales.

Durante a explosiva revelação do casal real com Oprah Winfrey, em 2021, Harry disse que seu pai “havia parado de atender minhas ligações” e que a família real “literalmente me cortou financeiramente”.

Vale destacar também que, em uma exclusiva para a Newsweek no início deste ano, o príncipe Charles disse estar “orgulhoso” tanto de Harry quanto de seu irmão mais velho, o príncipe William.

Ele falou de seu orgulho nos esforços de seus dois filhos para combater as mudanças climáticas, escrevendo: “Como pai, estou orgulhoso que meus filhos tenham reconhecido essa ameaça [...] meu filho mais novo, Harry, destacou apaixonadamente o impacto das mudanças climáticas, especialmente em relação à África e comprometeu sua caridade a ser net zero”.