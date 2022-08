Meghan diz que só começou a ser tratada como negra depois de namorar o príncipe Harry

No segundo episódio de seu podcast ‘Archetypes’, Meghan Markle convidou a cantora Mariah Carey e as duas conversaram sobre identidade birracial. Mariah disse que, quando jovem, se sentia presa entre os lados preto e branco da cidade. “Eu não me encaixava em lugar nenhum”, disse ela.

Meghan disse ainda a Mariah Carey que ela só começou a ser tratada como uma mulher negra quando começou a namorar o príncipe Harry.

Meghan Markle continuou citando uma entrevista que leu da atriz Halle Berry na qual ela disse que, por ser mais escura, ela foi tratada como uma mulher negra, não como uma mulher birracial.

“E acho que para nós é muito diferente porque somos de pele clara”, disse Meghan. “Você não é tratada como uma mulher negra. Você não é tratada como uma mulher branca. Você meio que se encaixa no meio”.

Diva

Durante o bate-papo, Meghan falou com Mariah também sobre o que classificou de “dualidade da diva”. A cantora disse como foi crescer sob esse “rótulo”, com sua mãe sendo uma cantora de ópera, e como isso a ajudou a entender o termo. Então, quando Meghan pergunta se ela acha que a diva é “um elogio ou uma crítica”, Carey é ambivalente.

“Acho que são os dois. Para mim, acho que são os dois. Acho, porque quero dizer, sei a origem da palavra”, disse Mariah

Sobre o podcast

‘Archetypes’ é um podcast oficial do Spotify e trata de explorar “os rótulos e tropos que tentam impedir as mulheres”.