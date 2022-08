Autor de ‘Sandman’ responde brasileiros sobre críticas à série: ‘nunca leram’

Desde que o elenco de “Sandman” foi anunciado, diversos internautas brasileiros têm reclamado de algumas escolhas feitas pela produção da série da Netflix.

Para muita gente, a escalação de Kirby Howell-Baptiste como a Morte não faz jus à personagem - tudo porque a atriz é negra. Contudo, como o próprio autor da história original nas HQs, Neil Gaiman, já disse em diversas entrevistas, todos os Perpétuos (entenda quem são eles aqui) já foram representados em diversas etnias nos próprios quadrinhos.

Outra reclamação de internautas brasileiros foi Mason Alexander Park entrar para a série para dar vida a Desejo, também integrante da família Perpétuos. Mason se identifica como uma pessoa não-binária.

“‘Nós lemos que você vai modernizar Sandman, então vai ser esse Sandman moderno, com gays, lésbicas, pessoas trans e talvez pessoas negras’. Sim, isso é Sandman, é o mesmo Sandman de 33 anos atrás, então o que tudo isso me diz é que você nunca leu Sandman”, rebateu o autor, em uma coletiva de imprensa para o Brasil.

Gaiman ainda apontou que esse tipo de crítica não tem acontecido em outros países. “No Twitter, parece ser especificamente um fenômeno brasileiro. Além dali, eu não tenho visto essa sensação de pessoas tentando ser mais espertas que Sandman quando elas claramente nunca leram”, apontou.

Isso não quer dizer que ele esteja irritado com o público brasileiro, já que o quadrinista também reconhece que Sandman tem uma grande fã base por aqui.

“O Brasil é o país onde pelo maior período de tempo fora dos Estados Unidos Sandman tem sido publicado, lido e amado. Sei que tem mais pessoas no Brasil que se importam, amam, entendem e têm tatuagens de Sandman do que em qualquer outro lugar do mundo. Alguns trolls idiotas não vão me fazer pensar que o Brasil é um lugar ruim”, defendeu.

Leia também: Sandman: Quem são os Perpétuos, família que aparece na nova série da Netflix