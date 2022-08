Sandman: Quem são os Perpétuos, família que aparece na nova série da Netflix

Após décadas de expectativa, finalmente os fãs poderão conferir uma versão em carne e osso do universo de “Sandman”, através da nova série da Netflix.

A primeira temporada é baseada nos dois primeiros arcos da série de HQs, “Prelúdios e Noturnos” e “A Casa de Bonecas”. Sandman conta com 13 arcos distintos.

São vários personagens, alguns já famosos na cultura pop - como Lúcifer, que teve uma série própria também pela Netflix, e Constantine - mas outros são novidades para boa parte do público.

Um conjunto que se destaca é a família Perpétuos. Na nova série, logo de cara já é possível descobrir que Sonho (outro nome do protagonista) e Morte são irmãos. A produção também introduz Desejo e Desespero, gêmeos mais novos.

Encontro de Sonho e Desejo revela símbolos de cada um dos irmãos (Foto: Divulgação)

Mas quem são os Perpétuos?

Mais do que deuses, os Perpétuos são entidades que representam as manifestações fundamentais de tudo o que existe. Eles são responsáveis pela ordem e coesão da realidade e do universo.

Nenhum deles tem uma aparência fixa e exata, se parecendo de acordo com o que cada um pensa. Ou seja, para um humano, vai ter uma aparência de humano, para um gato, uma aparência de gato, e assim por diante.

São sete irmãos: Destino, Morte, Sonho, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio. Conheça cada um deles.

Destino

Ele é o Perpétuo mais antigo: quando todas as coisas foram criadas Destino estava lá, como uma manifestação da causalidade e da consequência. Também é o irmão mais distante. É retratado como um homem sério, cego, vestido com um manto, que carrega um livro acorrentado ao seu corpo, onde lê toda a história da existência do que passado, presente e futuro.

Destino ainda não apareceu na série, mas deve ser introduzido nas próximas temporadas.

Destino, personagem das HQs de Sandman (Foto: Reprodução)

Morte

Segunda na linhagem, Morte surgiu pela necessidade de fim da vida e de todas as coisas. Ela está destinada a ser o último ser que restará quando o universo acabar. Diferentemente do irmão mais velho, Morte é alegre. Ela é muito amiga de Sonho, e é vista sendo sempre gentil com a humanidade, tamanho o peso de sua missão para os homens.

Na série, Morte é interpretada pela atriz Kirby Howell-Baptiste (”The Good Place”).

Morte, personagem de 'Sandman' (Foto: Divulgação)

Sonho

O protagonista da série também é conhecido como Sandman ou Lorde Morpheus. Ele é responsável pela imaginação e governa o Sonhar, um lugar feito de memórias, esperanças e medos. Ao contrário da irmã mais velha, ele é orgulhoso e já chegou a amaldiçoar humanos. Como a história da série gira em torno dele, é possível conhecer diversos detalhes já na primeira temporada.

Sandman é interpretado pelo ator Tom Sturridge (”On The Road”).

Sonho (Foto: Reprodução/Twitter)

Destruição

O próximo irmão tem um nome que parece sugerir o fim, mas na verdade ele está ligado também à criação, já que é a partir da destruição de ideias antigas que novas surgem. Contudo, desiludido com os rumos da humanidade que usou o conhecimento para o mal, Destruição abandonou suas responsabilidades, sendo visto poucas vezes nas HQs.

O personagem não foi introduzido na série ainda.

Destruição, personagem das HQs de Sandman (Foto: Reprodução)

Desejo

A manifestação da necessidade física e emocional de todos os seres. Desejo não tem gênero, sendo todos e todas ao mesmo tempo e é retratade sempre de forma andrógina. Por achar que esse sentimento passa pela imaginação e esperança, elu se sente rival de Sonho e vive traçando planos para acabar com o irmão mais velho. Tem uma irmã gêmea, Desespero.

Na série, Desejo ganha vida através de Mason Alexander Park (”iCarly”), uma pessoa não-binária.

Desejo, personagem de 'Sandman' (Foto: Divulgação)

Desespero

A irmã gêmea de Desejo é a outra face da moeda: seu reino é o desespero e a tristeza. Desespero é aquela que está pronta para arrancar qualquer chama de esperança quando alguém perde tudo, tornando tudo um pesadelo. Ela é responsável pelo caos, mas acaba mergulhando ela mesma nesse mundo de sofrimento.

Em “Sandman”, Desespero é interpretada pela atriz Donna Preston (”Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”).

Desespero, personagem de 'Sandman' (Foto: Divulgação)

Delírio

Seu primeiro nome foi Deleite, uma manifestação do prazer e da alegria. Contudo, após uma experiência traumática, se transformou em Delírio, a irmã mais nova dos Perpétuos. Ela governa a loucura e a sanidade em seu reino, a partir de cores e constantes transformações - inclusive, ela própria vive mudando de acordo com seu humor.

Uma das personagens mais queridas da HQ, deve ser introduzida nas próximas temporadas.

Delírio, personagem das HQs de Sandman (Foto: Reprodução)

