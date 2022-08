Sensitiva revela quando Boninho deixará a Globo e prevê o futuro do BBB

Depois que Ana Furtado deixou a Globo, os boatos sobre a saída de Boninho, um dos principais nomes da emissora, cresceram e a vidente Bianca Godói resolveu falar sobre uma previsão que teve.

Segundo Bianca Sensitiva, o diretor do “Big Brother Brasil” e outros programas do canal carioca, vai encerrar os seus trabalhos por conta própria. Na última quarta-feira (03), a famosa vidente afirmou que Boninho deixará a TV Globo em 2023.

“Ele [Boninho] vai deixar a direção do ‘BBB’. O programa não vai mais dar certo nas mãos dele, mas fiquem tranquilos porque o reality não vai acabar. Ele deixará a TV Globo também e por escolha própria, entre janeiro e abril do ano que vem”, contou Bianca ao participar do Central Splash, programa do Splash no YouTube.

Boninho, diretor da Globo, na casa do "BBB" (Reprodução/Globo)

A vidente famosa falou ainda das pressões que o diretor do “BBB” vai sofrer no próximo ano: “Ser diretor não é fácil e acredito que ele queira viver sem muita cobrança e exigências. Ele se afastará por vontade própria, sem brigas e disputas judiciais. Talvez seja por falta de reconhecimento que ele tanto buscou em sua jornada”, finalizou ela.

Outro rumor é que o destino de Boninho dentro da emissora carioca será avaliado após o desempenho de audiência do “Pipoca da Ivete”, novo programa dirigido por ele.

Ana Furtado deixa Globo após 26 anos: ‘Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro’ (Reprodução/Instagram - @aanafurtado)

Mas, mesmo com todos os rumores sobre sua despedida da Globo, Boninho segue sem comentar sobre o assunto e usa suas redes sociais para falar dos novos projetos na Globo e as novidades da próxima edição do “BBB”, que será exibida apenas no começo de 2023.

No Instagram, o big boss já comentou sobre as inscrições da próxima temporada e também sobre um novo projeto, chamado C.A.B: “Todo mundo quer saber o que anda acontecendo no BBB 23, então eu criei esse serviço C.A.B. com notícias fresquinhas para você”, comentou o famoso.

