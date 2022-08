Guardiões da Galáxia Volume 3′ será o filme mais longo da franquia

‘Guardiões da Galáxia’ atingiu o público de surpresa quando estreou em agosto de 2014, resultando em altos números de bilheteria e uma nova apreciação por personagens pouco conhecidos da Marvel, como Star-Lord, Groot e Rocket Raccoon.

A franquia GOTG tem sido uma das mais bem-sucedidas do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) até agora, com uma bilheteria ainda maior com ‘Guardiões da Galáxia’ Vol. 2, e grandes participações especiais dos Guardiões em ‘Vingadores: Guerra Infinita’, ‘Vingadores: Ultimato’ e no recente ‘Thor: Amor e Trovão’.

Mas, as notícias mais recentes sobre o terceiro filme dos super-heróis chegam através do diretor James Gunn, que revelou que o filme será mais longo do que os dois anteriores.

Em uma recente entrevista ao The Hollywood Reporter, James Gunn falou sobre o próximo filme e enfatizou que não será apenas o filme GOTG mais emocionante até agora, mas o mais longo em tempo de execução.

“Este é um filme muito maior do que os outros dois filmes, e é um filme muito mais emocional do que os outros dois filmes. E é um filme mais longo do que os outros dois filmes, é maior em todos os sentidos”, disse ele.

James Gunn é conhecido pelos detalhes emocionais das histórias, e a tendência em blockbusters, especialmente nos filmes do MCU, é que os tempos de execução sejam mais longos para explorar melhor os acontecimentos mais importantes de cada saga.

Por exemplo, ‘Spider-Man: Sem Volta para Casa’ teve 2 horas e 28 minutos, ‘Vingadores: Ultimato’ teve uma duração de três horas e o próprio ‘Guardiões da Galáxia’ Vol. 2 durou 134 minutos, um pouco mais do que a média da indústria de 121 minutos.