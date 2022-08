Este é o papel que Sadie Sink (provavelmente) interpretará na Marvel

A estrela de ‘Stranger Things’, Sadie Sink, pode ser a mais recente atriz a se juntar à Marvel. Há inúmeros papéis que uma jovem estrela poderia desempenhar nas próximas fases do MCU, mas os espectadores já tem um palpite. Há rumores de que Sadie Sink esteja se juntando ao Universo Cinematográfico da Marvel como a Songbird dos ‘Thunderbolts’. A informação foi revelada pelo site especializado em entretenimento Gian Freakin Robot.

Lembremos que há diversas versões da equipe de ‘Thunderbolts’, mas a mais famosa certamente é a dos quadrinhos publicados em 1990. Segundo o Giant Freakin Robot, Sadie Sink pode estar sendo cotada para interpretar Songbird, geralmente retratada como uma jovem problemática e, em um determinado momento, se torna a líder do grupo.

Songbird é uma supervilã que inicialmente se disfarçou de herói quando os Vingadores e o Quarteto Fantástico foram dados como mortos, depois que a psique negativa do Professor Xavier destruiu a mente de seu antigo inimigo Magneto.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, confirmou alguns detalhes do próximo projeto ‘Thunderbolts’ na Comic-Con de San Diego, no final de julho. Sabemos que o filme não será lançado até 2024 (no mínimo) e há alguns vilões que podemos presumir que aparecerão.

O Bvilão arão Zemo provavelmente estará na liderança do maior bando de mestres secretos do mal da Marvel. O vilão já foi interpretado por Daniel Brühl no longa-metragem ‘Capitão América: Guerra Civil’ e na série Disney Plus ‘Falcão’ e o ‘Soldado Invernal’.

Logicamente, a Marvel tem uma lista enorme de filmes chegando. Os recém confirmados ‘Vingadores: A Dinastia Kang’, ‘Vingadores: Guerras Secretas’, ‘Quarteto Fantástico’, ‘Agatha: Coven of Chaos’ e outros deixam muitos papéis para Sadie Sink interpretar na Marvel.