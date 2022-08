Relacionamento: especialista revela 6 perguntas a se fazer antes de deixar o parceiro

Sentir-se insatisfeito dentro de um relacionamento pode ser consequência de diversos cenários. Alguns deles apontam para o término imediato, quando ambos entendem que já não é mais possível seguir em frente.

Em outros casos, pode acontecer de ser apenas uma situação pontual, com a possibilidade de ser resolvida com o tempo, conversa e pequenas mudanças. Isso não significa que chegou o momento de dar um ponto final. Contudo, é preciso ter a certeza de que é realmente necessário fechar aquele ciclo.

Embora cada casal possua suas próprias experiências, tornado impossível o oferecimento de passos 100% precisos para solucionar todas as questões, é possível tomar algumas atitudes que facilitarão a decisão determinante para sua situação amorosa.

De acordo com a psicoterapeuta Tonya Lester ao Psychology Today, é preciso se fazer algumas perguntas quando se está insatisfeito com o relacionamento para se certificar de tomar a decisão certa – sem ser por impulso.

A especialista, que lida com diversos pacientes em sua clínica nessas mesmas condições, criou algumas perguntas que poderão te auxiliar no empasse de dar um fim ou não no compromisso com o parceiro. Abaixo você confere todas elas.

6 perguntas a se fazer antes de deixar o parceiro – com consciência de que a decisão precisa ser tomada

Os problemas enfrentados por nós estão baseados em o que estamos passando ou em quem nós somos? O que eu diria para um amigo próximo que se encontra nesta mesma situação? Quantas possíveis soluções eu já tentei para resolver essa questão? E se as coisas vão bem, exceto quando nós brigamos? Estou me retendo por que já insisti demais? Eu realmente GOSTO da pessoa ou PRECISO estar neste relacionamento?

Ao analisar suas respostas, procure ser honesto consigo mesmo – e com o parceiro – para, assim, tomar sua decisão com maturidade.