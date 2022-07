William brigava frequentemente com filha de Camilla Parker-Bowles, revela biógrafa da realeza

Quando falamos da relação extraconjugal que o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles tiveram por décadas enquanto eram casados com outras pessoas, muitas vezes deixamos de levar em consideração como os filhos dos dois se sentiam.

Recentemente, uma especialista em realeza e autora de diversos livros sobre disse que para os filhos dos dois a situação não foi nada fácil de administrar. Charles, como sabemos, teve dois filhos com a princesa Diana: os príncipes Harry e William. Já Camilla também teve dois filhos com seu ex-marido Andrew Parker Bowles: Laura e Tom.

Katie Nicholl comentou um trecho de um de seus livros, no qual afirmou que William e Laura foram particularmente afetados e costumavam brigar bastante por isso.

“William e Laura costumavam ter brigas terríveis sobre quem era o culpado por seus lares desfeitos”, escreveu Nicholl, disse ela ao Daily Express.

“William culpava Camilla por toda a dor que ela havia causado à mãe dele, o que deixaria Laura com raiva. Laura não estava tendo nada disso. Ela seria dura e atiraria de volta em William ‘seu pai arruinou minha vida’”, disse a autora.

Além disso, ela disse que os dois filhos de Camilla tiveram problemas com notas na escola quando o caso da mãe vazou na imprensa. “Quando Charles telefonava para Camilla na casa da família em Wiltshire, Laura pegava uma extensão e gritava: ‘por que você não para de ligar para mamãe e deixa nossa família em paz?’”.

“Ela não se importava que fosse o príncipe de Gales, ela o culpou por romper o casamento de seus pais e não teve medo de dizer isso a William”, revelou a autora.

Mas, quem são os meio-irmãos de Harry e William?

Laura Lopes e Tom Parker Bowles são filhos de Camilla e Tom, curiosamente, tem como padrinho, ninguém mais, ninguém menos, que o próprio príncipe Charles. Nascido em 18 de dezembro de 1974, Tom é conhecido principalmente como um escritor gastronômico de sucesso.

“Eu era travesso, festejava um pouco. Quando eu era mais jovem, era demitido o tempo todo”, disse Tom Parker Bowles em uma entrevista em 2020, talvez aludindo ao seu uso de drogas no final dos anos 90. “Mas eu adorava comer e conseguia formar uma frase, então pensei que poderia escrever sobre comida”.

Tom, agora com 47 anos, é autor de vários livros de culinária, atua como crítico de restaurantes do The Mail on Sunday, é colaborador da Esquire UK e frequentemente aparece como juiz em reality shows culinários e em competições.

Em 2005, ele se casou com a editora de moda Sara Buys. O casal tem dois filhos: a filha Lola, nascida em outubro de 2007 e o filho Freddy, nascido em fevereiro de 2010.

“Mesmo agora, todos nós estamos juntos no Natal. Minha mãe está com meu padrasto, e ela vem no dia de Natal logo após o discurso da Rainha. Então é uma coisa muito familiar”, disse Tom em uma entrevista anterior.

