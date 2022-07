Popularidade de Diana entre os jovens ameaça futuro reinado de Camilla

Que a princesa Diana foi uma personalidade altamente representativa do final do século passado, isso sabemos. Tanto que suas ações repercutem até os dias de hoje. Mas, pasmem, mesmo com a morte precoce da princesa em 1997, após um acidente de carro em Paris, sua voz permanece forte e é popular inclusive entre os jovens que nasceram após seu falecimento.

Em uma pesquisa de maio de 2022 realizada pelo YouGov, Diana revelou ser a realeza mais favoravelmente vista pelos americanos, com 66% dizendo que tinham uma opinião “muito favorável” ou “um pouco favorável” dela. Isso superou até a rainha Elizabeth II, que recebeu uma resposta de 63% nas mesmas categorias.

Isso justifica a recente viralização de um vídeo da princesa no TikTok, uma rede social que, segundo dados de setembro de 2021 publicados pela Statista, mostram que 25% dos usuários do TikTok nos Estados Unidos têm entre 10 e 19 anos, enquanto 49% dos usuários têm menos de 30 anos.

Além disso, Diana é popular entre os jovens com representações da princesa na cultura pop, como em ‘The Crown’, da Netflix, e no filme ‘Spencer’, de 2021, apresentando o legado que ela deixou para os mais jovens.

Um perfil no TikTok recentemente alcançou a tão sonhada viralização, um objetivo para muitos produtores de conteúdo na Internet. Através de um vídeo mostrando um ato histórico da princesa Diana ao apertar a mão de um paciente com HIV/AIDS, enquanto o estigma em torno do vírus era alto na década de 1980 e continuou pela década de 1990.

O vídeo, enviado para a plataforma pelo usuário @1ladyydianawales, mostra a princesa em sua visita histórica ao Middlesex Hospital em Londres, em 9 de abril de 1987, onde ela abriu oficialmente a primeira enfermaria médica dedicada ao tratamento de pacientes com HIV/AIDS no Reino Unido.

O ato de Diana em apertar a mão de pessoas com o vírus da AIDS contribuiu para derrubar esse mito. A visita ao Middlesex Hospital foi um marco importante para a princesa, pois representou um dos primeiros exemplos de uso da notoriedade associada ao seu título real para promover internacionalmente uma causa pela qual era apaixonada.

Um relatório publicado pelo Daily Mirror no dia seguinte à visita da princesa ao hospital, intitulado “Di’s Hand of Hope”, revelou que ela havia solicitado pessoalmente que fosse tirada uma fotografia mostrando-a apertando a mão de um paciente sem usar luvas para mostrar às pessoas que era seguro fazê-lo.

O apoio à Camilla entre os mais velhos e desaprovação entre os mais jovens

Uma declaração da Rainha Elizabeth II, divulgada no contexto das celebrações do seu Jubileu de Platina, motivou uma empresa de opinião britânica a consultar a opinião pública sobre o tema no Reino Unido.

Em fevereiro uma pesquisa revelou que 55% dos britânicos ouvidos apoiam que Camilla Parker Bowles, a duquesa da Cornualha, se torne rainha consorte quando o príncipe Charles se torne rei. Apenas 28% das pessoas ouvidas pela pesquisa revelaram serem contra esse novo título.

Os dados demonstraram também que a geração mais jovem, de 18 a 44 anos, acredita que Camilla não seria uma boa rainha e que ela e Charles não seriam um trunfo para a Grã-Bretanha durante seu reinado.

A pesquisa, encomendada pelo jornal britânico Daily Mirror e realizada pela empresa JL Partners, foi feita com um universo de mil pessoas adultas.