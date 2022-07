Neve Campbell desmente rumores de que estaria de volta em ‘Pânico 6’

Após as últimas notícias sobre a ausência de Neve Campbell no elenco de ‘Pânico 6′, rumores indicavam que ela talvez tivesse assinado um contrato em segredo com a Paramount Pictures para retornar à franquia.

Porém, de acordo com informações do portal especializado em entretenimento ScreenRant, ao ser questionada durante um painel no Mad Monster Party Arizona, a atriz disse que os rumores sobre o novo contrato eram falsos. “Não há, tenho medo de dizer. Sinto muito. Me desculpem”.

Neve Campbell interpreta uma das final girls mais icônicas do cinema de horror, Sidney Prescott. Ela está na franquia Pânico desde o primeiro filme, lançado em 1996, e foi uma forte referência para diversas outras produções e heroínas do gênero.

Neve Campbell segue fora da franquia

Em julho deste ano, a atriz revelou que não estaria em ‘Pânico 6′, relatando que o valor oferecido a ela pela Paramount Pictures e Spyglass Media estava abaixo de suas expectativas.

“Como mulher, tive que trabalhar muito duro em minha carreira para estabelecer meu valor, especialmente quando se trata de ‘Pânico’. Senti que a oferta apresentada a mim não equivale ao valor que eu trouxe para a franquia”, disse a atriz.

“Foi uma decisão muito difícil seguir em frente. Para todos os meus fãs de ‘Pânico’, eu amo vocês. Vocês sempre me apoiaram de forma incrível. Sou eternamente grata a vocês e ao que essa franquia me deu nos últimos 25 anos”, finalizou Neve Campbell.

O boato de que ela teria assinado um acordo em segredo para ‘Pânico 6′ e ‘Pânico 7′, sobre um possível retorno, não foi comentado pela Paramount.

Sabemos que tudo pode mudar e que essa possa ser uma estratégia de marketing (tomara!) ao estilo Tobey Maguire em ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’, mas é realmente decepcionante que Neve não esteja no próximo filme da franquia.

‘Pânico 6′ já está praticamente na metade do processo de filmagem e, mesmo se a atriz conseguir retornar à franquia, ela não terá um papel decisivo, como planejado inicialmente.