[HORROR] Este é o novo filme de terror baseado em um conto do filho de Stephen King

Baseado no conto premiado de Joe Hill, filho de Stephen King, que narra a história de um assassino de crianças, ‘O Telefone Preto’ é estrelado por Ethan Hawke e tem roteiro de Derrickson e C. Robert Cargill. O filme já estreou neste final de semana nos Estados Unidos e também no Brasil, embora sua estreia inicialmente só tenha sido divulgada para o dia 21 de julho.

A história se passa em 1978, no subúrbio do Colorado, onde cinco pré-adolescentes foram raptados das ruas e levados por uma van preta do vilão, The Grabber (Hawke), quando ele finge mostrar a eles um truque de mágica. O mais recente é Finney (Mason Thames), de 13 anos, que se encontra trancado em um porão, à prova de som, com um colchão sujo, um banheiro e um telefone preto inexplicavelmente pendurado na parede.

Sinopse de ‘O Telefone Preto’

O filme é dirigido por Scott Derrickson, roteirista e diretor de ‘A Entidade’, ‘O Exorcismo de Emily Rose’ e ‘Doutor Estranho’ da Marvel, que retorna às suas raízes de terror. Finney Shaw, um menino tímido, mas inteligente, recebe ligações de outras vítimas do assassino que são verdadeiras pistas para escapar. E eles estão determinados a garantir que o que aconteceu com eles não aconteça com Finney.

Albert/The Grabber usa então uma máscara assustadora com um sorriso dentuço e chifres de diabo. Finney tem a chance de escapar com as pistas das ligações telefônicas e também com a ajuda da irmã mais nova Gwen (Madeline McGraw), que busca desesperadamente encontrar o local que lhe foi revelado em sonho, supostamente o cativeiro do irmão, antes que seja tarde demais.

Quatro vezes indicado ao Oscar, Ethan Hawke, está no papel mais assustador de sua carreira e Mason Thames em seu primeiro papel no cinema. ‘O Telefone Preto’ teve estreia marcada para 21 de julho, mas teve sua estreia adiantada e já se encontra em cartaz em muitos cinemas brasileiros.