Cantor gospel tem AVC e é internado às pressas no Rio de Janeiro

O cantor gospel Sérgio Lopes sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico na última segunda-feira e foi internado às pressas no Rio de Janeiro.

De acordo com a esposa, seu estado de saúde é estável, mas ele apresenta distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço e da perna direita.

Ele está sendo tratado no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e, devido a seu estado de saúde, não terá como cumprir sua agenda de shows nos próximos meses, segundo a equipe que o assessora.

Apesar da esposa ter afirmado que seu quadro é estável, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou ao G1 que o quadro do cantor é considerado grave.

O presidente Jair Bolsonaro mandou uma mensagem gravada desejando pronto restabelecimento ao cantor. “Tenha certeza de que juntamente com todos os evangélicos do Brasil, estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento”, disse o presidente.

No início de junho, Sérgio tinha anunciado sua pré-candidatura a deputado federal, segundo ele, com objetivo de defender a igreja e os valores cristãos.

SÉRGIO ARAGÃO

O cantor Jorge Aragão anunciou na última quarta-feira (29) que voltará aos palcos após uma cirurgia na vesícula

O sambista publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para agradecer as orações dos fãs durante o período em que ficou internado, no Rio de Janeiro.

“Obrigado pelo carinho, por todas as orações, pelas energias boas. Já estou de volta, liberado pelos médicos. Vamos continuar nossa vida de samba, aquele samba que a gente gosta. Nesse fim de semana já teremos shows, então muito obrigado mais uma vez!”, disse Jorge Aragão.

O sambista pediu ainda que todos cuidem de sua saúde.

