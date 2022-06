Cena de ‘Barbie’ recria figurino da boneca que foi comercializada na década de 1990

Uma cena externa do filme ‘Barbie’, que estrela Margot Robbie no papel principal, foi revelada por usuários do Twitter. As novas imagens de bastidores que viralizaram nas redes sociais mostram a atriz acompanhada de Ryan Gosling, que interpretará Ken, em um passeio de patins na praia. Veja abaixo.

Mais fotos de Margot Robbie e Ryan Gosling gravando Barbie hoje! pic.twitter.com/mBbIBzo7MD — MRBR Photos (@mrbrphotos) June 28, 2022

O figurino dos dois mostra uma roupa de uma versão da boneca da Mattel chamada Hot Skatin, que foi comercializada em 1994.

a barbie da margot robbie é de 1994 então? hummmmm pic.twitter.com/M2zaS1lv6y — heroina do lixo (@heroinadolixo) June 28, 2022

Segundo informações divulgadas pela Warner Bros., o longa está programado para estrear nos cinemas em 21 de julho 2023. ‘Barbie’ tem direção de Greta Gerwig e muitas mudanças no elenco foram feitas nos últimos meses.

O filme está em desenvolvimento há vários anos e sofreu vários soluços criativos. As filmagens de ‘Barbie’ estão em andamento em Leavesden e Los Angeles desde meados de abril deste ano.

O filme está sendo coberto por grande expectativa, uma vez que possui um elenco repleto de estrelas ao lado de Margot Robbie e Ryan Gosling: Simu Liu e Ncuti Gatwa, além de Issa Rae e Hari Nef. Rumores sugerem que eles estão interpretando versões alternativas de Ken e Barbie, respectivamente.

Além disso, há rumores sobre o roteiro que indicam que o filme não será estilo conto de fadas direto, como os filmes de animação anteriores da boneca. Atualmente, os detalhes da história do longa ainda permanecem em segredo, embora as fotos e vídeos do set tenham dado aos espectadores uma ideia do que esperar.