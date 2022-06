Autor de GOT confirma que série spinoff ‘Snow’ está em fase de produção

Praticamente uma semana depois que soubemos as primeiras informações sobre mais uma série spinoff de Game of Thrones, dessa vez tendo Jon Snow como personagem principal, o autor dos livros J. R. R. Martin confirma a revelação e diz mais: a série está em fase de produção.

Um dos atores favoritos dos fãs, Kit Harington, retornará às telas para reprisar seu papel icônico que lhe rendeu dois prêmios Emmy.

“Sim, há um programa de Jon Snow em desenvolvimento”, escreveu Martin em um post no blog nesta quinta-feira, 23, observando que a notícia do The Hollywood Reporter estava “em grande parte correta”. Ele também revelou que o título provisório do programa é “Snow”.

A HBO está nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma série sobre a vida de Jon Snow após ir morar além do muro, no final de GOT, segundo o site especializada The Hollywood Reporter. J. R. R. Martin explicou que a notícia deve ter vindo de um vazamento e disse que “não há muito mais que eu possa dizer, não até que a HBO me dê luz verde”.

Mas Martin fez referência a uma recente entrevista da BBC com Emilia Clarke, na qual a atriz de Daenerys Targaryen disse que a série de Jon Snow tinha sido ideia de seu colega de elenco Kit Harington. “Foi criado por Kit, tanto quanto posso entender, então ele está nele desde o início”, disse Clarke à BBC.

“Não posso dizer os nomes dos roteiristas/showrunners, já que isso ainda não foi liberado para lançamento. Mas Kit os trouxe também, sua própria equipe, e eles são ótimos”, confirmou J. R. R. Martin.

Desde que terminou seu trabalho em GOT, Harington participou do MCU (sigla em inglês para Marvel Cinematic Universe) como protagonista de Eternos e recentemente participou da produção teatral ao vivo de Henry V.

O projeto é a primeira vez que veremos o que aconteceu após o fim do GOT. Apesar de ter sido uma série aclamada pela crítica e pelos fãs ao longo de sua transmissão, sua oitava temporada não foi bem recebida: recebeu 55% de reação dos especialistas e 30% do público, no site Rotten Tomatoes.

A HBO ainda não comentou oficialmente a notícia.