‘House of the Dragon’ gasta 20 milhões de dólares por episódio

'House of the Dragon' Foto: Divulgação

A pré-sequência de ‘Game of Thrones’ vai chegar à HBO Max em 21 de agosto e além de aguçar a curiosidade dos fãs quanto aos acontecimentos retratados, tem a admirável faceta de ter até 20 milhões de dólares gastos por episódio. Mesmo assim, esse custo é significativamente menor do que alguns de seus próximos rivais de sucesso.

A série contará a história da família Targaryen durante a guerra chamada Dança dos Dragões, a família que governou Westeros por quase três décadas.

Para que você possa se situar no tempo, saiba que a série principal ‘Game of Thrones’ se passa cerca de 200 anos após esta guerra, muito depois da morte dos últimos dragões.

‘House of the Dragon’, por estar imerso na sangrenta guerra, apresenta dragões e seus cavaleiros nas linhas de frente. Devido aos enormes cenários medievais e do elenco repleto de estrelas, o design de produção é provavelmente tão grande quanto ou maior que o da série original.

O custo por episódio da primeira temporada da série é de quase 20 milhões de dólares. O valor é cerca de 5 milhões de dólares maior do que o orçamento por episódio da temporada 8 de ‘Game of Thrones’.

De acordo com o site especializado em entretenimento Insider, as quantias foram surpreendentemente baixas devido à experiência da HBO em diversos trabalhos de construção de mundos. Segundo eles “a equipe pode fazer uma série de alta qualidade da forma mais eficiente e eficaz possível”.

É certo que os milhões de dólares de ‘House of the Dragon’ é praticamente pouco, frente aos custos da primeira temporada de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’, da Amazon Studios, que tem orçamento de cerca de 465 milhões de dólares no total.

Além disso, a temporada 4 de ‘Stranger Things’, da Netflix, custou cerca de 30 milhões de dólares por episódio e é bem diferente em paisagens, cenários e figurinos do spin-off da HBO.