Kate Bush elogia criadores de ‘Stranger Things’ depois da viralização de sua música de 1985

Desde a primeira temporada de ‘Stranger Things’, ao conhecer os irmãos Byers, todos ouvimos ‘Should I Stay or Should I Go’, da banda The Clash, inúmeras vezes e, nesta temporada, temos outro som marcante: o clássico dos anos 1980 ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, acompanha e salva Max das garras de Vecna.

A cantora inglesa alcançou, com seu hit de 1985 ‘Running Up That Hill’ o primeiro lugar no Reino Unido e na Austrália pela primeira vez, liderando a pesquisa da Billboard Global 200 e entrando no Top 5 dos EUA. Ao alcançar esses patamares, a cantora atinge uma nova marca como artista solo feminina mais velha, quebrando uma série de recordes.

Kate escreveu em seu site oficial que os irmãos Duffers “criaram quatro temporadas extraordinárias de ‘Stranger Things’ nas quais os atores mirins se tornaram jovens adultos”.

A temporada 4 de ‘Stranger Things’ estreou na Netflix em 27 de maio com a divulgação dos episódios da primeira parte. Agora, aguardamos a segunda parte, que estreia dia 1 de julho.

Na última temporada grupo de Hawkins desta vez combate Vecna, um vilão mais perigoso que os anteriores, que usa os traumas e medos das vítimas para atormentá-las. Max ouve ‘Running Up That Hill’ para desconectar seus pensamentos deste tipo de prisão de Vecna.

“Nesta última série, os personagens estão enfrentando muitos dos mesmos desafios que existem na realidade agora. Acredito que os Duffer Brothers tocaram o coração das pessoas de uma maneira especial, em um momento incrivelmente difícil para todos, especialmente os mais jovens”, lemos no site de Bush.

“Ao apresentar ‘Running Up That Hill’ em uma luz tão positiva durante a atual quarta temporada, como um talismã para Max (uma das principais personagens femininas)”, a cantora continua, “a música foi trazida para a arena emocional da história dela. Medo, conflito e o poder do amor estão ao redor dela e de seus amigos.”

Bush acrescenta: “Saúdo os Duffer Brothers por sua coragem, levando esta nova série a um lugar muito mais adulto e sombrio. Quero agradecê-los muito por trazer a música para a vida de tantas pessoas”.