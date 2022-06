Top 10 ‘mulheres mais belas do mundo’, segundo a ciência; Bella Hadid ocupa 1º lugar e Beyoncé o 2º

No início desta semana, a web entrou em uma grande discussão após viralizar o resultado de uma análise, com base na ciência, para definir o ‘homem mais bonito do mundo ainda vivo’.

O astro da saga ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson, levou a melhor, sendo considerado o mais belo. Henry Cavill, intérprete do Super Homem, ocupou a segunda posição.

No final de 2019, em colaboração com a revista Bazaar e com o portal Daily Mail, Bella Hadid, a supermodelo norte-americana de 25 anos, foi eleita como o rosto mais bonito do mundo ainda vivo, após um mapeamento realizado pelo cirurgião dr. Julian De Silva. A modelo recebeu a porcentagem de 94,35% de beleza.

A famosa cantora Beyoncé, ocupou o segundo lugar, ficando à frente de Amber Heard, a atriz hollywoodiana de ‘Aquaman’ que recentemente perdeu um processo milionário contra o astro Johnny Depp. Ambas com 92,44% e 91,85% conforme o mapeamento ‘Golden Ratio’.

Método científico para chegar aos resultados

O ‘Golden Ratio’ ou Proporção Áurea é uma medida de perfeição física de artistas e arquitetos usados durante o Renascentismo europeu, como objetivo de mapear suas obras-primas. Foi usado um padrão estabelecido pelos gregos para estudar a aparência das famosas.

Através do mapeamento, o cirurgião construiu uma espécie de ‘top 10′ famosas mais bonitas da atualidade. Confira abaixo o ranking e a posição de cada uma delas.

1 – Bella Hadid - 94.35%

2. Beyoncé - 92.44%

3. Amber Heard - 91.85%

4. Ariana Grande - 91.81%

5. Taylor Swift - 91.64%

6. Kate Moss - 91.05%

7. Scarlett Johansson - 90.91%

8. Natalie Portman - 90.51%

9. Katy Perry - 90.08%

10. Cara Delevingne - 89.99%

