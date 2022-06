Robert Pattinson é considerado homem mais belo do mundo, segundo a ciência, e Henry Cavill fica atrás; web reage

Após Robert Pattinson ser considerado o homem mais perto de ser perfeito na aparência, a internet foi a loucura. De acordo com a ciência, o ator de 33 anos, conhecido pelo papel que marcou sua carreira como Edward, na saga ‘Crepúsculo’, conquistou o primeiro lugar de ‘o homem mais bonito’ do mundo ainda vivo. Informações são extraídas do portal Bright Side.

Para identificar o homem mais belo do planeta, o cirurgião plástico dr. Julian De Silva usou a ciência como ferramenta. O especialista utilizou um método de mapeamento que compara características com o padrão dos gregos e registros do ator de ‘The Batman’ foram examinados durante o processo.

Parâmetros para a pesquisa

Após a colheita dos dados, Robert Pattinson foi considerado como um dos rostos mais bonitos da atualidade. Ele combinou com a ideia do “homem perfeito” estabelecido pelos gregos, com 92,15% com seus olhos, nariz e queixo como suas melhores características.

Henry Cavill, astro de ‘Superman’, ficou a poucos passos de Pattinson, com a porcentagem de 91.64% de beleza, conforme a pesquisa científica realizada pelo cirurgião. Pode-se dizer que foi uma disputa acirrada entre aparências.

Ambos com histórico de super-heróis nas telinhas dos cinemas, é possível dizer que ocorreu a disputa de beleza ‘Batman vs Superman’ da realidade. Desta vez, por pouco, Batman levou a melhor.

Reações nas redes sociais

Após os resultados da pesquisa tornarem virais, os internautas mostraram seu ponto de vista sobre a conclusão da pesquisa. Muitos deles ficaram satisfeitos com Robert Pattinson ocupando o primeiro lugar de homem mais belo. Contudo, admiradores de Henry Cavill acreditam que o ator de ‘Super Homem’ deveria estar na primeira posição.

Apesar dos resultados trazidos à tona, a disputa de opiniões entre usuários da internet continua aflorada e completamente dividida sobre quem deveria ocupar o primeiro lugar.

Confira as opiniões divididas de alguns dos internautas.

