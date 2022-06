Amizade: 4 vezes em que ‘As Visões da Raven’ provou ser possível homens e mulheres serem melhores amigos sem segundas intenções

Estreada no ano de 2003, a série teen de TV norte-americana da Disney, ‘As Visões da Raven’, protagonizada por Raven-Symoné, Anneliese van der Pol e Orlando Brown, conta a história de uma adolescente com o poder de prever o futuro. Apesar da habilidade, suas visões ocorrem ocasionalmente, sendo um dos pontos que coloca Raven em diversas enrascadas.

No decorrer da série, dividida em quatro temporadas com 100 episódios no total, a amizade entre Raven Bexter (Raven-Symoné), Eddie Thomas (Orlando Brown) e Chelsea Daniels, possui uma crescente a cada episódio. Composta por um trio de duas garotas e um garoto, eles se consideram como melhores amigos na trama.

Como a maioria dos adolescentes da vida real, os três protagonistas de ‘As Visões da Raven’ revelam seus interesses amorosos diversas vezes durante o ano letivo na escola. Contudo, nunca houve segundas intenções dentro do trio.

Apesar de fazer parte da ficção, é possível que haja uma amizade entre homens e mulheres sem um interesse amoroso. Sexualidade e gênero não são fatores que definem a quem se pode apoiar uma amizade ou não. Neste artigo, confira 4 momentos em que a série provou que há a possibilidade de homens e mulheres serem melhores amigos sem segundas intenções.

1 – Devon, o interesse amoroso de Raven

Raven e Devon em 'As Visões da Raven'. (Reprodução/Disney Channel)

A partir da segunda temporada, Raven começa a se apaixonar por Devon, um colega de escola, e os dois iniciam um relacionamento no decorrer da série. Apesar de ser a primeira do trio a se envolver em um romance, sua amizade com Chelsea e Eddie não mudou e os três continuaram se priorizando.

Por outro lado, o namorado de Raven jamais contestou ou demonstrou ciúmes de sua aproximação com Eddie, sabendo que ambos eram grandes amigos.

2 – Apoio à felicidade de Chelsea

Chelsea e Jake em 'As Visões da Raven'. (Reprodução/Disney Channel)

Durante a terceira temporada, Chelsea passa a se interessar por Jake em um episódio específico, um garoto de sua escola que demonstra possuir os mesmos gostos da jovem. Eddie e Raven se revelam contentes ao perceberem que sua amiga tenha encontrado alguém em comum.

Entretanto, a dupla descobre que o novo namorado de Chelsea é uma farsa e fazem de tudo para alertar a amiga.

3 – Chantel e Eddie Thomas

Eddie e Chantel em 'As Visões da Raven' (Reprodução/Disney Channel)

Durante a trama, Eddie inicia um relacionamento com a estudante Chantel. Apesar de a jovem ser uma namorada exigente em diversos aspectos, jamais questionou a amizade do rapaz com Chelsea e Raven.

De todas as vezes que as duas se meteram na relação de Eddie foi para ajudá-lo a ser feliz. O trio sempre respeitou seus respectivos lances amorosos.

4 – Raven e Eddie... se beijam?

Raven e Eddie em 'As Visões da Raven' (Reprodução/Disney Channel)

Em um dos últimos episódios da quarta temporada, Eddie e Raven acabam dando ‘match’ em um site de relacionamento sem saberem que se trata um do outro. Após descobrirem, ambos decidem iniciar um relacionamento, ainda que incertos, pois nunca enxergaram a relação dos dois daquela maneira.

Após se beijarem, no final do episódio, os dois percebem que não havia química entre eles. Toda a semelhança, gostos e interesses mútuos se resumiam apenas a características de grandes e bons melhores amigos.