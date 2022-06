‘Ciência’ aponta Bella Hadid como ‘mulher mais bela do mundo’; Beyoncé fica em 2º segundo lugar e Amber Heard em 3º

No início desta semana, uma discussão viralizou nas redes sociais sobre o homem eleito como ‘mais bonito do mundo’, segundo a ciência. Como resultado, o astro de ‘The Batman’ e da saga ‘Crepúsculo’, Robert Pettinson, recebeu o título de primeiro lugar, dexando Henry Cavill, ator de ‘Super Homem’, em segundo, gerando o debate na internet.

No final de 2019, em colaboração com a revista Bazaar e com o portal Daily Mail, Bella Hadid, a supermodelo norte-americana de 25 anos, foi eleita como o rosto mais bonito do mundo ainda vivo, após um mapeamento realizado pelo cirurgião dr. Julian De Silva. A modelo recebeu a porcentagem de 94,35% de beleza.

A famosa cantora Beyoncé, ocupou o segundo lugar, ficando a frente de Amber Heard, a atriz hollywoodiana de ‘Aquaman’ que recentemente perdeu um processo milionário contra o atro Johnny Depp. Ambas com 92,44% e 91,85%conforme o mapeamento ‘Golden Ratio’.

Veja mais: Top 10 homens mais bonitos do mundo para a ciência: Robert Pattinson é eleito como ‘mais belo’ e Henry Cavill fica em 2º lugar

Mapeamento ‘Golden Ratio’

O ‘Golden Ratio’ ou Proporção Áurea é uma medida de perfeição física de artistas e arquitetos usados durante o Renascentismo europeu, como objetivo de mapear suas obras-primas. Foi usado um padrão estabelecido pelos gregos para estudar a aparência das famosas.

O mesmo ocorreu com os artistas homens, que viralizou recentemente nas redes sociais após Robert Pattinson ser classificado como o homem mais bonito do mundo.

Após a colheita dos dados, Robert Pattinson foi considerado como um dos rostos mais bonitos da atualidade. Dr. Julian De Silva combinou com a ideia do “homem perfeito” e aplicou ao artista, com 92,15% com seus olhos, nariz e queixo como suas melhores características.

Henry Cavill ficou em segundo lugar, causando uma discussão nas redes sociais sobre as posições estabelecidas pelo cirurgião através do mapeamento.