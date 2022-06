Fernanda Gentil ataca de atriz e aparece na novela ‘Cara e Coragem’

Desde o fim do “Zig Zag Arena”, Fernanda Gentil não tem um projeto para chamar de seu e quase não aparece na tela da Globo. Mas, para quem quer matar a saudade da apresentadora, ela estará na novela “Cara e Coragem”.

Nesta quinta-feira (23),a famosa ataca de atriz e faz uma participação especial na trama escrita por Claudia Souto. No capítulo, a jornalista será ela mesma e vai aparecer como a anfitriã de um leilão beneficente que contará ainda com a apresentação de Pat (Paolla Oliveira) e Lou (Vitória Bohn) na dança vertical, na sede da companhia de dança, local do evento.

Fernanda Gentil faz participação especial em "Cara e Coragem" (João Miguel Júnior/Globo)

Em sua participação na novela “Cara e Coragem”, a apresentadora aproveita para difundir sua ONG, a Mundo Caslu, que tem como objetivo ajudar instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade, como órfãs, debilitadas, em situação de rua ou em orfanatos.

LEIA TAMBÉM: Produtora revela detalhes sobre as refeições servidas no remake de ‘Pantanal’

Vale destacar que “Zig Zag Arena”, uma gincana entre famosos, foi o último programa apresentado por Fernanda Gentil na Globo. A atração dominical não emplacou e deixou de ser exibida em dezembro de 2021. Antes disso, ela também esteve no comando do “Se Joga”, criado para substituir o “Vídeo Show” e depois foi exibido aos sábados.

"Cara e Coragem": Renan (Bruno Fagundes) e Lou (Vitória Bohn) durante a apresentação de dança vertical (João Miguel Júnior/Globo)

O show de Lou e Pat

No capítulo, Lou (Vitória Bohn) e Pat (Paolla Oliveira) se surpreendem com o entrosamento e beleza na dança vertical. A apresentação das irmãs acontece na companhia de dança, sede de um leilão que tem Fernanda Gentil como a mestre de cerimônia da noite.

A emoção toma conta de Lou após a apresentação. Além de ter criado a coreografia e estar na companhia da irmã, Pat, a jovem ainda supera a insegurança depois que Renan (Bruno Fagundes) altera a ordem de apresentação e coloca a dupla para o encerramento do evento. Após o acidente de Ísis (Mika Makino), que fica impossibilitada de dançar, Pat é convidada por Lou e aceita o desafio.

Na novela "Cara e Coragem", Pat (Paolla Oliveira) e Lou (Vitória Bohn) fazem apresentação da dança vertical (João Miguel Júnior/Globo)

Moa (Marcelo Serrado) faz questão de aparecer para incentivar a parceira. Joca (Leopoldo Pacheco) e Nadir (Stella Maria Rodrigues) também estão por lá para prestigiar Pat. O pai de Pat e Lou ainda tenta fazer Nadir desistir da ideia de ir ao evento, mas ela nem pensa em perder a oportunidade de assistir a primeira apresentação de Pat na dança vertical.

Outra que fica tensa com a situação é Olívia (Paula Braun). Envolvida com a produção da noite e na expectativa pela apresentação de Lou, a ex-bailarina tenta evitar Joca e, principalmente, Nadir. Prevendo problemas, Joca finge passar mal para não precisar encarar nem cumprimentar as duas filhas juntas após a apresentação.

LEIA TAMBÉM: Arthur Aguiar se pronuncia após boatos de que teria sido recusado pelo Multishow