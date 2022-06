Sessão da Tarde: ‘Viva: A Vida é uma Festa’ recebeu nome diferente no Brasil para evitar constrangimentos

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (22) o filme “Viva: A Vida é uma Festa″, lançado em 2016. A animação conta com as vozes originais de Anthony Gonzalez (”Icebox”), Gael García Bernal (”Diários de Motocicleta”) e Benjamin Bratt (”Miss Simpatia”).

O filme conta a história de um garoto chamado Miguel (Gonzalez), que deseja se tornar um músico talentoso, tal qual seu ídolo Ernesto de la Cruz. Para provar seu talento, ele se aventura pela Terra dos Mortos, onde conhece Héctor (García Bernal). Juntos, eles buscam desvendar os segredos da família de Miguel.

Confira três curiosidades sobre o filme “Viva: A Vida é uma Festa”, segundo o IMDb:

Nome diferente no Brasil

Originalmente intitulado “Coco”, por aqui a animação da Pixar recebeu outro nome completamente diferente: “Viva: A Vida é uma Festa”. A alteração aconteceu por conta da similaridade com as palavras coco (a fruta tropical) e cocô (sinônimo de fezes). Com isso, uma personagem também precisou ganhar outro nome. Nos outros países, a bisavó de Miguel se chama Mamá Coco, mas no Brasil passou a ser chamada de Mamá Inês. Coco é um apelido carinhoso para mulheres com o nome Socorro, em países de língua espanhola.

Sala errada?

O lançamento de “Viva: A Vida é uma Festa” nos cinemas foi acompanhado de um curta-metragem, “Frozen: A Aventura Congelante de Olaf”. Contudo, por ter 22 minutos de duração, muitos espectadores estavam deixando a sala de cinema, achando que tinham entrado na sala de um possível spin off de “Frozen”. Isso fez com que, alguns dias depois, a Pixar tomasse a decisão de retirar o tradicional curta-metragem que aparece no começo de cada sessão.

Dublador trocado

O filme ficou em produção por tanto tempo que a voz original de Miguel precisou ser trocada. O ator que cedia sua voz ao personagem cresceu, atingiu a puberdade e precisou ser substituído por Anthony Gonzalez. Ele ainda fez uma pequena participação, como um dos ajudantes de palco de Ernesto de la Cruz.

