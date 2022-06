Paolla Oliveira ajuda Diogo Caruso, seu filho em ‘Cara e Coragem’, a adotar pet

Ensinando bons hábitos às crianças, como uma boa mãe faria: a atriz Paolla Oliveira levou o ator mirim Diogo Caruso, que interpreta seu filho na novela “Cara e Coragem”, para adotar um pet no último fim de semana.

Os colegas de elenco compareceram a ONG Garra Animal, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, para escolher um bichinho. Diogo escolheu uma gatinha, a quem deu o nome de Pat, em homenagem a sua mãe na novela, interpretada por Paolla.

“Que alegria poder contribuir para que esse lindão do Diogo ter (sic) seu pet e ainda com uma ação tão linda, que é adotar!!! Obrigada Garra Animal, por esse trabalho tão lindo e difícil. Obrigada também ao Diogo, por esse exemplo que tá dando”, escreveu a atriz, na legenda do vídeo compartilhado em sua conta no Instagram.

Paolla aproveitou para instigar seus seguidores a repetir o gesto. “E aí? Vamos adotar um pet e espalhar essa idéia?”, convidou.

A atriz é apaixonada por animais. Ela já chegou a ter 11 gatos em casa, todos adotados. Atualmente, ela mantém consigo cinco cachorros e alguns gatos.

‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira atualmente está na novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história. O folhetim substituiu “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

