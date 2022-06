Paula Barbosa, de ‘Pantanal’, chama atenção de seguidores por foto sensual

A atriz Paula Barbosa, de 35 anos, chamou a atenção de seus seguidores recentemente, com uma foto pra lá de sensual postada em suas redes sociais.

No ar atualmente com a personagem Zefa, na novela “Pantanal”, Paula aproveitou um dos momentos de descanso das gravações do folhetim de maior sucesso da TV Globo nos últimos tempos para mostrar que está aproveitando a estadia no Mato Grosso do Sul para admirar a paisagem - e atualizar o book de fotos.

“Da minha sessão de fotos na janela do quarto”, escreveu ela, no post de sua conta oficial no Instagram.

De biquíni, Paula aproveitou a foto para revelar uma tatuagem que tem nas costas. Apesar de ter uma personagem religiosa, a atriz mostra que também tem seu lado ousado, tal qual Zefa.

“Você arrasa Paula. Sou teu fã”, escreveu um seguidor. “Que linda, além de excelente atriz. Você tem um futuro brilhante, parabéns”, comentou outro. “E o Arcide só tem olhos para a Maria, vê se pode um trem desse!”, lembrou um terceiro, bem humorado, se referindo ao casal - extraconjugal - formado por Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Paula é neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da trama original. Ela é casada com Diego Dalia, pai de seu filho, Daniel, de 5 anos.

Gravações perto do fim

O elenco do remake de “Pantanal” está se despedindo aos poucos de seus personagens e das gravações no Mato Grosso do Sul, local escolhido para filmar as cenas externas da novela de Bruno Luperi. No entanto, faltam alguns meses para a trama chegar ao fim e a audiência questionou o motivo da antecipação.

Segundo informações do jornal O Globo, a direção da novela está seguindo um protocolo determinado pela emissora nas gravações das novelas e com o aumento de casos de covid-19 na região, os trabalhos por lá foram acelerados.

A ideia é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

Leia também: Atriz de ‘Pantanal’ lamenta a saída de Leandro Lima do remake