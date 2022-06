Atriz de ‘Pantanal’ lamenta a saída de Leandro Lima do remake

A morte de Levi, personagem de Leandro Lima no remake de “Pantanal”, chocou os fãs da novela da Globo e também marcou a despedida do ator da trama do horário nobre.

Mas, além dos fãs do folhetim, Bella Campos, atriz que interpreta a personagem Muda, lamentou a saída do galã. Na última terça-feira (14), a atriz falou sobre a despedida e elogiou o trabalho dele.

Em seu perfil nas redes sociais, a artista diz concordar que a vida de sua personagem ficará mais fácil sem as perseguições do peão Levi, que tentou abusar sexualmente de Muda, mas ela falou que o ator faz falta no set de filmagem.

“Bastidores do último capítulo. Que bom que a Muda se livrou do Levi, já meu parceiro de cena, Leandro Lima, vai deixar saudades! Obrigada pela troca, amigo!”, disse ela, postando um vídeo em que aparece ao lado do ator.

A postagem também foi comentada pelo ator Leandro Lima, que aproveitou as redes sociais para contar sobre algumas curiosidades dos bastidores da gravação da morte de Levi em “Pantanal”. Segundo ele, a cena envolveu mais de 30 pessoas na produção.

LEIA TAMBÉM: Tudo que sabemos sobre ‘Mar do Sertão’, a próxima novela da Globo

Já em sua participação no “Mais Você”, de Ana Maria Braga, ele lamentou o desfecho do personagem por ter que deixar a trama.

Muda (Bella Campos) e Levi (Leandro Lima) em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Audiência

A morte de Levi elevou a audiência de Pantanal. No capítulo da última segunda-feira (13), o peão tentou sequestrar Muda (Bella Campos) e acabou levando um tiro de Juma (Alanis Guillen) e quando tentou fugir deu de cara com Trindade (Gabriel Sater) e Tibério (Guito).

Após uma discussão acalorada entre os peões, Levi acaba caindo no rio e se nega a receber ajuda de Tibério. O peão é devorado por piranhas e morre na novela das nove da Globo.

Com uma cena marcante, o capítulo da novela da Globo marcou 32.8 de audiência na Grande São Paulo e 34.5 na região metropolitana.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Entenda como José Leôncio pressente a morte do Velho do Rio