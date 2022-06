Kate Middleton herdou uma das joias que que a princesa Diana mais gostava

As celebrações do Jubileu de Platina marcaram os acontecimentos relacionados à realeza britânica neste mês e os detalhes não passaram despercebidos pelos fãs da realeza. Um deles foi o par de brincos que Kate Middleton usou no Trooping the Colour, um dos primeiros eventos da programação do Jubileu.

“Esta é a primeira vez que vimos Kate usar este par de brincos em público”, disse Lauren Kiehna, escritora do blog The Court Jeweler, à People, explicando por que foi uma revelação tão significativa.

Kate Middleton usou um vestido branco estilo blazer de Alexander McQueen, combinado com um chapéu azul marinho e branco Philip Treacy no evento e complementou o look com um par de brincos deslumbrantes de safira e diamante que pertenceram à princesa Diana.

Anteriormente, os fãs da realeza acreditavam que os brincos de Diana tinham sido transformados em um modelo mais simples, que eram frequentemente vistos com Kate Middleton. Ao invés de terem duas pedras de safira, cada brinco de Kate tinha apenas uma, por isso acreditou-se que eram os mesmos brincos de Diana que haviam sido atualizados por um joalheiro para a duquesa de Cambridge.

Mas não! Os brincos originais de Diana, com cada um tendo duas pedras de safira, reapareceram em público no início deste mês.

“As safiras nos brincos de Diana são cabochões, e as safiras nos brincos menores de Kate são facetadas. A alegação agora foi totalmente desmascarada, pois Kate agora usa os brincos de cachos duplos”, explicou Lauren Kiehna, que escreve sobre jóias reais há 14 anos.

Diana tinha várias safiras em sua coleção de jóias. Ela usou esses brincos em várias ocasiões, incluindo o Met Gala em Nova York, em 1996, e também durante uma visita ao Canadá em 1991, ambas as vezes combinadas com uma gargantilha de safira e pérola.

A safira gigante era originalmente um broche, presenteado a Diana pela Rainha Mãe como presente de casamento. Mais tarde, tornou-se a peça central do colar de sete fios de pérolas que se tornou o favorito de Diana, outra peça que Kate pode ter herdado, mas ainda não foi vista.

Embora não esteja claro por que Kate Middleton esperou até agora para usar os brincos publicamente, ela claramente tem seus favoritos e os menores podem ser mais fáceis de usar.

Como Trooping the Colour é sinônimo de marcar a história e a linha de sucessão, pode muito bem ser que Kate tenha pensado que era o momento perfeito para sua estréia. A roupa do príncipe Louis também deu uma reviravolta nostálgica usando um terno de marinheiro que seu pai, o príncipe William, havia usado no mesmo evento há 37 anos.