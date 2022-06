Gusttavo Lima faz post romântico com Andressa Suíta e fãs já citam gravidez: ‘Façam uma menininha’

O cantor Gusttavo Lima fez uma postagem no Instagram para comemorar atrasado o Dia dos Namorados, que foi celebrado no último domingo (12). Ele publicou uma foto ao lado da esposa, a modelo Andressa Suíta, e já recebeu muitas mensagens de fãs pedindo que eles tenham mais um filho. “Façam uma menininha”.

Na legenda da postagem, o sertanejo escreveu: “Dia dos Namorados atrasado com minha gata… hoje tem BB @andressasuita”. Os seguidores entenderam que o “BB” se referia a um bebê e já começaram a especular sobre uma possível gravidez. Os dois já são pais de Gabriel, de 4 anos, e Samuel, de 3.

“Hoje vem uma menina”, comentou um seguidor. “Façam uma menininha vai, por favor”, sugeriu outra fã. “Hoje vem a menininha. Amo vocês”, disse outro comentário.

Fãs pedem que Gusttavo Lima e Andressa Suíta tenham mais um filho (Reprodução/Instagram)

No começo deste ano, Andressa falou nas suas redes sociais sobre as suspeitas de que ela estava à espera do terceiro filho.

“Gente, não estou grávida, tá? Muita gente ligando perguntando se estou grávida. Não estou, não, eu uso DIU. Não estou grávida. Só estou sumida, mesmo, por questões de começo de ano”, explicou a modelo.

“Tudo sob controle. Estou com dois bebês ainda. Sei que vocês ainda querem me ver grávida de uma menina, mas calma. Agora que eles vão pra escola, que eu vou começar a descansar. Não me deem outra gravidez, não. Calma aí. Deixa as crianças crescerem, mais pra frente, talvez”, completou ela.

O casal teve uma crise em 2020 e chegou a ficar um tempo separado. Em fevereiro deste ano, eles assumiram a reconciliação e, desde então, sempre aparecem em clima de romance nas redes sociais.

Tensão na carreira

Recentemente, Gusttavo Lima se viu em meio a uma polêmica a respeito de irregularidades em cachês de seus shows. Em live no seu Instagram, ele se emocionou ao falar do assunto e disse que “não compactua com dinheiro público”.

Durante a transmissão ao vivo, que durou quase 21 minutos, o cantor desabafou por estar “levando tanta pancada, aguentando calado” e afirmou não saber o motivo de tanta “perseguição e inverdades”. “Eu já trabalho para c**** para ter o meu dinheiro, eu não quero dinheiro do povo (...) De coração, eu juro para vocês que estou cansado, estou a ponto de jogar a toalha”, afirmou.

