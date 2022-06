Matheus Lisboa confirma ‘ficada’ com a ex-BBB Jessi na festa de Simaria: ‘Acho ela muito massa’

Ex-BBB Matheus Lisboa confirma 'ficada' com Jessi em festa da cantora Simaria (Reprodução/Redes sociais)

A festa de 40 anos da cantora Simaria segue rendendo novos casais. Um deles foi formado pela ex-BBB Jessilane Alves e o também ex-BBB Matheus Lisboa. Conforme reportagem do “UOL”, a professora de biologia não confirmou o romance. Já o rapaz disse que eles “ficaram” e elogiou a moça: “Acho ela muito massa”.

A informação sobre o affair entre os ex-BBBs foi divulgado por Fefito, na sua coluna no Splash. Segundo ele, o casal dançou muito durante a festa e trocou beijos enquanto estava na pista.

A assessoria da ex-BBB foi procurada para confirmar o romance, mas informou que não fala da vida pessoal dela.

Já Matheus, que participou do BBB16, falou abertamente sobre o assunto. Ele disse que a conheceu no Festival Nômade, que foi realizado em maio passado em São Paulo. Questionado sobre o affair que tiveram na festa de Simaria, ele respondeu: “Na festa a gente se pegou”.

Sobre um futuro juntos, o ex-brother disse: “Nem sei sobre, viu! Acho ela muito massa. Adoro a energia dela.”

Mais da festa de Simaria

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, compareceu à festa de 40 anos da cunhada, Simaria. Em meio a rumores recentes de atritos, ele negou que teria mandado uma indireta para a cunhada nas redes sociais.

“Não tem polêmica. Tenho 10 anos de casado e nunca soltei indireta em rede social. Hoje que vou soltar [indireta]? As pessoas distorcem mesmo, pegam aquele contexto. O algoritmo da rede social sempre entende que a polêmica é algo mais sugestivo, porque você atiça as outras pessoas que querem gerar polêmica e as pessoas começam a argumentar. Tem gente que hypa nisso”, disse Kaká a “Quem”.

Os boatos em torno de um possível desentendimento familiar ganharam força no último fim de semana, após um show da dupla sertaneja no sábado (11), em Caruaru, Pernambuco. Segundo alguns fãs, faltou sintonia e empatia de Simaria para com Simone.