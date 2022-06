Fábio Porchat declara voto em Ciro Gomes: “Acho ele um ótimo candidato e muito preparado”

O humorista, apresentador e ator, Fábio Porchat, declarou recentemente, em uma entrevista durante um podcast, que irá votar no candidato à presidência, Ciro Gomes. Durante a conversa, o contratado do grupo Globo fez uma série de elogios ao candidato, informando que ele é muito preparado para o cargo. Segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada no final de maio, Ciro, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) está em terceiro na intenção de votos, com 7%. Em primeiro está Lula (Partido dos Trabalhadores), com 48%, seguido de Jair Bolsonaro (Partido Liberal), com 27%.

“Eu já declarei o meu voto, eu vou votar no Ciro Gomes, acho ele um ótimo candidato e muito preparado”, disse Porchat em entrevista cedida ao podcast ‘Papagaio Falante’, apresentado pelos também humoristas Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Ainda durante a entrevista, ele diz que, caso as intenções de voto em seu candidato não suba até próximo das eleições presidenciais que ocorrem em outubro, seu voto será em Lula, que lidera as pesquisas.

“Se chegar em agosto e o Ciro continuar com 7% e o Lula puder ganhar no primeiro turno [...] Eu voto apertando 13 (número do candidato do PT) trezentas vezes”, dispara Porchat.

Veja o vídeo a seguir:

O @FabioPorchat, declarando o voto assim, vai ter um dia e tanto nas redes socias. Vai vendo... pic.twitter.com/hvD7P7U0Sd — Alvaro Borba (@alvaroborba) June 15, 2022

Na sequência, o apresentador da GNT/Globo faz algumas críticas ao atual presidente, Jair Bolsonaro. “A verdade é que a gente está lidando com o um cara que é abjeto, ele não tem humanidade. É uma pessoa que, durante a pandemia que matou 670 mil pessoas no Brasil, imita gente morrendo engasgada, ele ri disso e fala ‘não sou coveiro’. Não está nem aí para as pessoas [...] Antes de começar a falar de corrupção - que tem nesse governo - , a gente tem que falar de dignidade humana”, acrescentou.

