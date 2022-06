Após fraturar costelas, Zé Neto anuncia retorno aos palcos: ‘Imparável’

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, anunciou nesta quarta-feira (15) seu retorno aos palcos. Ele estava afastado das atividades profissionais por recomendações médicas após fraturar três costelas.

“Vocês achavam que eu não voltava? Imparável. Foguete não tem ré. Estamos chegando dia 17 em Bálsamo. Vamos quebrar tudo, menos as costelas”, disse em meio a gargalhadas em vídeo publicados nos stories de sua conta no Instagram.

O sertanejo continuou: “Vamos para cima porque o show vai ser incrível. Conto com vocês. Bora me ajudar a cantar porque vai ser uma noite especial”.

O vídeo também foi compartilhado no feed da dupla sertaneja. Na legenda, a agenda de shows foi anunciada. Confira as próximas datas:

17 de junho: Festa do Peão de Bálsamo (SP)

18 de junho: Festa do Peão de Americana (SP)

19 de junho: Festa Nacional do Pinhão de Lages (SC)

Fortes dores após treino

Zé Neto estava treinando boxe quando começou a sentir dores, mas como estava com o sangue quente não percebeu que poderia ser algo mais grave, segundo ele mesmo explicou. Depois, foi ao médico, mas como a dor era suportável, não fizeram um exame de raio-x no local.

No último dia 3, no entanto, a assessoria da dupla informou que Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto, em São Paulo, já com fortes dores. Lá foram identificadas fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais. Por isso, as apresentações que aconteceriam nos dias seguintes seriam canceladas.

Veja o comunicado divulgado na ocasião nas redes sociais da dupla:

