‘Cara e Coragem’: Pat, Moa e Ítalo invadem siderúrgica em busca de pistas

Na novela “Cara e Coragem”, Ítalo (Paulo Lessa) planeja uma operação ao lado de Moa (Marcelo Serrado) e Pat (Paolla Oliveira) para invadir a sala de Clarice (Taís Araujo) na Siderúrgica Gusmão para buscar novas pistas sobre a morte da empresária.

Em cenas que vão ao ar nesta quarta-feira (15), o ex-segurança planeja arrombar o cofre para tentar encontrar pistas que levem à informações sobre quem poderia ter interesse em prejudicar Clarice e na fórmula de magnésio.

Na sequência, Ítalo e Moa entram na empresa escondidos e presos embaixo de um caminhão coletor, já Pat salta da marquise até a superfície da caçamba, mas acaba chamando a atenção do motorista do caminhão com o forte barulho causado pelo impacto.

Pat (Paolla Oliveira) usa rapel para invadir empresa de Clarice (Taís Araujo) (Wil Lugares/Globo)

Depois deste deslize, ele para o veículo para checar se algo aconteceu, mas acaba constatando que está tudo certo, já que não observa nos mínimos detalhes.

Ao chegar na empresa, o trio segue com o plano e Ítalo usa suas habilidades como segurança para desarmar o sistema de câmeras e congelar as imagens do interior da empresa. Moa fica impressionado e questiona o instrutor de Parkour como ele conseguiu tal feito, mas Ítalo desconversa e pede que ele se concentre no plano.

Ainda em “Cara e Coragem”, Moa, Pat e Ítalo descobrem que Rico (André Luiz Frambach) é quem está com Martha, mãe de Leonardo (Ícaro Silva).

Pat (Paolla Oliveira) quase sofre acidente em "Cara e Coragem" (Wil Lugares/Globo)

Mas, voltando à operação, Ítalo, Moa e Pat verificam alguns documentos até que encontram uma foto de Clarice acompanhada de um grupo de mulheres, todas de terninho laranja, com um broche em formato de flor na lapela.

Na hora da saída do prédio, o grupo faz um audacioso rapel e Pat acaba se desequilibrando. Na confusão e tendo que sair rapidamente do local, os dublês deixam para trás os ganchos usados no rapel para desespero de Ítalo.

