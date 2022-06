Rodrigo Mussi pode ser convidado para a 14ª temporada do reality ‘A Fazenda’

Rodrigo Mussi, ex-participante do “BBB 22″, pode encarar seu segundo reality show na TV aberta. Como aconteceu no ano passado com Bil Araújo, a direção do “A Fazenda” está de olho no influenciador digital para a 14ª temporada do programa.

Segundo a coluna de Fefito, do Splash UOL, a produção do reality show da Record TV está observando a recuperação do ex-BBB de perto para saber quando fazer a proposta para o ex-global. A ideia é chamar ele quando o tratamento chegar ao fim e ele for liberado pelos médicos.

Rodrigo Mussi relembra os dois meses de acidente e agradece por 'estar vivo' (Reprodução/Instagram)

Além dele, a advogada Deolane Bezerra também está entre as prioridades da direção do reality show rural. Outros famosos, como Leo Picon, Márcia Fellipe e Deborah Albuquerque estão cotados para a 14ª edição.

A nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro.

O acidente

Em março deste ano, Rodrigo Mussi estava em um carro por aplicativo quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

Na época, o motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante: “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu. Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça é que mais preocupa os médicos.

Ex-BBB Rodrigo Mussi mostra em detalhes cicatriz na testa resultado de acidente de carro (Reprodução/Instagram)

Depois de um longo período internado, o ex-BBB Rodrigo Mussi, continua fazendo seu tratamento em casa e recentemente ele compartilhou com seus seguidores em detalhes a cicatriz que tem na testa, resultado do acidente de carro. Ele falou sobre a sequela permanente no rosto e a classificou como uma “marca do milagre”.

A cicatriz se localiza ao lado esquerdo da testa de Rodrigo e se estende em direção à pálpebra esquerda. Ele levou pontos na região durante uma das cirurgias que realizou após o acidente.

