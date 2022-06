Em vídeo, ator se despede das gravações do remake da novela ‘Pantanal’

Ator Silvero Pereira nos bastidores do remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Zaquieu, personagem de Silvero Pereira no remake da novela “Pantanal”, ainda não desembarcou na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Mas, nas redes sociais, o ator já está se despedindo das gravações da trama da Globo na região.

Nesta terça-feira (14), o mordomo da família Novaes postou um vídeo onde mostra os bastidores das gravações e agradeceu o carinho durante o período que esteve no bioma brasileiro.

Ao som de Maria Bethânia, que canta a música de abertura do folhetim,a postagem de Silvero mostra parte do elenco em momentos de descanso e conversa na natureza, brincadeiras e também em contato com os animais da fazenda.

Na legenda, o ator de “Pantanal” descreveu o sentimento de deixar o local e falou também sobre os momentos vividos por lá: “Me apaixonei! Encerrando essa etapa de gravações no coração do Brasil e levando de lição menos medo e mais do respeito”.

LEIA TAMBÉM: Zefa esquece promessa de casar virgem e transa com peão em ‘Pantanal’

Ele agradeceu ainda o fato de ter sido escalado para participar do remake da novela: “Obrigado Pantanal pelo abraço da natureza, pelas amizades e tanto amor vivido. Essa experiência é para os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos”, completou o artista.

O vídeo de Silvero Pereira viralizou e comoveu os fãs da novela, que comentaram sobre a homenagem. Um seguidor prestigiou a produção da Globo: “Que novela! Que lugar!”. Um segundo, disse que o lugar era “divino e maravilhoso!”.

Amor entre peões

Depois de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ficar doidinha pela “fivela de respeito” de Alcides (Juliano Cazarré), Zaqueu (Silvero Pereira) vai se apaixonar pelo peão.

O mordomo vai desembarcar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e ficará encantado com a vida dos peões e, também, pelo capataz da fazenda vizinha e pedirá para que ele ensine algumas técnicas para ser um bom peão.

Zaqueu (Silvero Pereira) e Alcides (Juliano Cazarré) no remake de "Pantanal" (Reprodução)

Em uma cena, o mordomo acaba revelando sua paixão por Alcides, que decide ser claro com o amigo: ”Alcides, eu preciso lhe dizer uma coisa. É que aconteceu uma coisa, mas antes de eu falar eu gostaria que você soubesse que eu não tive culpa, que eu não procurei que isso acontecesse, apenas aconteceu”, dirá o ex-funcionário de Madeleine (Karine Teles).

Neste momento, Alcides retruca: “Fala logo diacho, você tá me deixando preocupado assim”. Então, Zaqueu revela: “Tá bom, eu vou falar, é que eu tô apaixonado por você”. Por fim, o peão afirma que respeita o amigo e deixa claro que ele só se relaciona amorosamente com mulheres.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Mussi pode ser convidado para a 14ª temporada do reality ‘A Fazenda’