Keanu Reeves surge ao lado de namorada no tapete vermelho em rara aparição. (Reprodução/ Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Juntos desde 2019, o ator Keanu Reeves fez uma rara aparição ao lado de sua namorada, Alexandra Grant. O artista, de 57 anos de idade, surgiu publicamente com a namorada, em três anos em que o casal foi visto juntos pela última vez.

Apesar da fama, principalmente sob o ator, ambos costumam evitar os holofotes. Desta vez, os dois marcaram presença no tapete vermelho do MOCA Gala, no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Embora estejam em um relacionamento desde 2019, o casal compartilha uma amizade há mais de uma década, além de possuírem colaborações no repertório, como projetos em livros que Reeves lançou em 2011 e 2016, ‘Ode to Happiness’ e ‘Shadows’.

De acordo com o BuzzFeed, Alexandra e Keanu Reeves já estavam em um romance há alguns anos quando surgiram no tapete vermelho pela primeira vez. Segundo o portal, a informação foi confirmada por uma amiga de Alexandra.

Vida reservada

O ator possui a característica de uma estrela hollywoodiana discreta e reservada, em comparação a outros artistas do mesmo campo. Embora o relacionamento seja comentado pelo público, Grant e Reeves não costumam compartilhar informações sobre a relação do casal, além de evitarem ao máximo os holofotes sob os dois.

Em uma página de fãs do Instagram, dedicada a Keanu Reeves, o click do casal foi publicado e diversos internautas reagiram após a postagem.

“Casal lindo”, comentou um dos internautas na foto. Diversos comentários apontaram a expressão do ator como ‘distante’. Outro usuário da rede social registrou o seguinte texto:

“Se ouvem coisas que não são muito agradáveis, por que não o deixamos em paz? Keanu Reevs, já é adulto e sabe o que deve fazer se gosta da senhorita Alexandra. Estou certo e você pode fazer o que combina com você”, escreveu.