Detalhe quase imperceptível em ‘Doutor Estranho 2′ liga teoria do multiverso com a Hydra

Uma cena do filme ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ revela uma visita ao “Hydra World”. Bem, desde ‘Capitão América: O Soldado Invernal’, que mostrou o Capitão América e outros destruindo a S.H.I.E.L.D. depois que a Hydra assumiu o controle, não ouvimos falar da organização criminosa, mas e se o existisse um mundo onde o Capitão América não impediu a Hydra durante a Segunda Guerra Mundial?

A imagem oficial em preto e branco mostra Strange e America Chavez caindo neste universo onde a Hydra reina suprema, isso fica evidente por um dirigível gigante da Hydra flutuando no céu. A revelação de Hydra World como um dos 22 universos distintos por onde Strange passa é apenas o exemplo mais recente de quanto podemos esperar da Marvel no filme.

Apesar de não ser parte importante do enredo do MCU, o mundo da Hydra em ‘Doutor Estranho 2′ não é uma continuação desta história, mas parece ser apenas um cenário com alguma possibilidade.

Nesta cena, os fãs da Marvel puderam vislumbrar rapidamente o Tribunal Vivo em um dos universos, graças ao seu reconhecível design de três faces. Fora isso, um mundo com dinossauros talvez seja um vislumbre de Savage Land, local pré-histórico lendário dos quadrinhos.

Com duração de 40 segundos, as imagens também incluíram visitas a um universo feito de tinta e um mundo de alta tecnologia antes que Strange e Chavez pousassem na Terra-838.

O mais interessante é que o vislumbre do Hydra World nesta cena de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, servirá de lembrete de quão limitadas foram as viagens do multiverso do filme. O Hydra World provavelmente servirá como uma provocação de algo que a Marvel Studios poderia explorar mais tarde.