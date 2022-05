A verdade sobre o vilão de ‘Thor: Amor e Trovão’: Gorr, o Carniceiro dos deuses

‘Thor: Amor e Trovão’ traz novamente o ator Chris Hemsworth no papel do Deus-guerreiro asgardiano Thor que será acompanhado por Jane Foster (Natalie Portman), que surge como a Poderosa Thor. Tessa Thompson também reprisará seu papel como Valquíria, agora governante do povo e da Nova Asgard, no filme que estreia em 7 de julho nos cinemas brasileiros.

Taika Waititi e a co-roteirista Jennifer Kaytin Robinson se inspiraram nos quadrinhos ‘The Mighty Thor’, que narra a luta de Jane contra o câncer enquanto também luta contra inimigos cósmicos. Como principal vilão veremos Gorr, o Carniceiro dos deuses, que será introduzido no enredo, apesar de ser relativamente novo na Marvel Comics.

O ator Christian Bale dará vida a Gorr, mas quem é o personagem e qual é sua história de fundo? Este é o quarto filme da história de Thor e está inserido na Fase 4 do MCU. Fato é que Christian Bale tem uma incontável legião de fãs em todo o mundo depois de estrelar como Batman na trilogia ‘Dark Knight’, de Christopher Nolan.

Além disso, ele fez filmes como ‘American Psycho’, ‘The Machinist’ e ‘The Prestige’. Bale foi quatro vezes indicado ao Oscar e ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por interpretar o imprevisível Dicky Eklund em ‘O Vencedor’. Nos últimos anos, Bale interpretou Dick Cheney em ‘Vice’ e Ken Miles em ‘Ford vs Ferrari’.

Gorr apareceu pela primeira vez na HQ ‘Thor: God of Thunder #2′, de janeiro de 2015, e sua história de origem remonta a mais de três mil anos em um planeta sombrio, onde seu povo tenta sobreviver às duras condições enquanto reza aos deuses. Quando perde esposa, filhos e sua mãe, o vilão passa por uma crise de fé e ataca os deuses que seu povo venera. Gorr é então castigado e planeja se vingar. Gorr assassina seu primeiro deus e segue causando estragos no cosmos.

Em ‘Thor 4′ o vilão chega à Terra, onde encontra e tortura Thor, enquanto busca informações sobre os outros membros da raça Asgardiana. O vilão então aprisiona Shadrak, o Deus das Bombas, e usa sua inteligência para criar a “Bomba Divina”, um explosivo do tamanho da lua que pode matar todos os Deuses existentes.

Os poderes do Carniceiro dos deuses vem da arma All-Black, a Necrosword, que oferece imortalidade e possibilidade de voo. Os simbiontes da Marvel Comics, como Venom, também descendem da arma. A Necrosword de Gorr lhe dá habilidades sobre-humanas, possibilitando conjurar armas e armaduras. Permite ainda que Gorr se regenere, tornando-o ainda mais perigoso.

Podemos esperar além de muita ação, temas bem mais profundos na sequência, abrangendo sentido e metas de vida, tanto do lado dos heróis como do lado do vilão.