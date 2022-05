Ivete Sangalo completa 50 anos em show de música e elegância

A cantora Ivete Sangalo completou 50 anos e para comemorar a data fez um show em Juazeiro, na Bahia, para milhares de fãs, com direito a transmissão ao vivo pela Globo.

Antes de subir ao palco, Ivete compartilhou com os fãs um dos modelitos que usaria na celebração, um vestido azul brilhante até a altura das coxas, com corte em V, e brincos em argolas enormes, além de um salto alto com plumas que arrancou suspiro dos seguidores. “Que maravilhosa!!! Parabéns meu amor!!”, disseram as amigas Simone e Simaria. “ainha!!! “Lindaaaaaa demais!!! Amor puro!!”, escreveu a apresentadora Sabrina Sato.

O vestido da diva era uma peça exclusiva assinada por Alexandre Vauthier avaliado em cerca de R$ 27 mil.

Além da animação, o show da cantora foi também um desfile de moda particular. Na abertura, ela usou uma calça branca da Prada e no decorrer da apresentação, um body de gola alta da Michelly X.

Apresentação com filho

Outro destaque da apresentação de 50 anos da cantora Ivete Sangalo foi a participação do filho dela, Marcelo, com a equipe de percussionistas.

Marcelo é filho da cantora com o nutricionista Daniel Cady, com quem tem ainda as gêmeas Helena e Marina, de 4 anos.

o filho da ivete trabalhando pra comprar a prancha se surf dele #ivete50 pic.twitter.com/Feg6HjxyCq — zoe 🍟 (@tuitazoe) May 28, 2022

Durante o show, a cantora chamou seu filho par a tocar ao seu lado, mostrando ao público que o adolescente já segue os passos musicais da mãe e ganhando uma homenagem especial da mãe. “Que coisa linda esse meu filho. Meu filho lindo que me dá tanto orgulho. Te amo, filhão!”, disse ela.

Entre os famosos que prestigiaram os 50 anos da cantora, estavam Preta Gil, o diretor Boninho, o ator Érico Brás e a atriz Luana Xavier.