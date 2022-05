4ª temporada de ‘Stranger Things’ é a maior até agora

Mais novidades são reveladas aos fãs do grupo de crianças de Hawkins envolto em mistérios e perigos do Mundo Invertido. As temporadas de ‘Stranger Things’ sempre variaram em número de episódios. A primeira temporada contou com apenas oito, enquanto a segunda temporada tem nove e retornou a oito na temporada 3.

Isso significa que os nove episódios que compõem a quarta temporada farão dela uma das maiores temporadas, apesar de serem as durações de cada um deles que realmente a fazem maior.

Os episódios da quarta e penúltima temporada da série, serão lançados em duas partes, sendo que a primeira parte foi lançada em 27 de maio e tem sete episódios. A segunda parte terá somente dois episódios e será lançada em 1º de julho. Os episódios também serão muito mais longos do que qualquer temporada anterior.

Cada episódio das três primeiras temporadas de ‘Stranger Things’, tem duração média de 50 minutos, com algumas exceções. Já a temporada 4 traz inovação com episódios que são quase todos de 75 minutos, no mínimo. O episódio 7, último da parte 1, vai ainda mais longe com uma duração de 98 minutos.

De acordo com o diretor e produtor executivo Shawn Levy, alguns episódios são mais longos do que alguns filmes como ‘Free Guy’ ou ‘The Adam Project’. Segundo a Variety, o último episódio da temporada, episódio 9 na parte 2, contará com duas horas e meia e promete manter os fãs vidrados.