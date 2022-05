‘Stranger Things’: Vecna é o vilão da nova temporada. Saiba tudo!

A espera pela temporada 4 de ‘Stranger Things’ está chegando ao fim. Ao longo das três primeiras temporadas, as crianças de Hawkins foram desafiadas por muitos monstros inspirados em Dungeons & Dragons, do Demogorgon ao Mind Flayer.

Na 4ª temporada, eles enfrentam uma criatura inspirada no vilão talvez mais poderoso de Dungeons & Dragons: o feiticeiro que virou deus, Vecna.

Como sabemos, a temporada 4 terá sua primeira parte lançada na sexta-feira, 27 de maio, enquanto que a parte 2 chegará cinco semanas depois, na sexta-feira, 1º de julho.

Os fãs devem estar preparados para muitas emoções, cheias de cenas de ação e combate a monstros. Felizmente, parece que o grupo de Hawkins encontrou um novo aliado no líder do clube Dungeons & Dragons de Hawkins High, Eddie Munson (Joe Quinn).

Isso porque Eddie conhece profundamente o jogo e por isso ele pode ser a chave para o sucesso do grupo. “É um verdadeiro estilo de vida”, disse Quinn disse à Entertainment Weekly sobre o vício de Eddie em D&D.

Quinn revelou o que os espectadores podem esperar no novo vilão, que obviamente é inspirado em vilões de terror dos anos 80, marca registrada do programa. “A grande ameaça nesta temporada é uma verdadeira piscadela para os grandes vilões do terror do passado”, disse o ator.

“Acho que as pessoas vão realmente gostar disso”. Quinn comparou a sensação da 4ª temporada ao “horror do gênero David Cronenberg e Scooby-Doo’”.

Os irmãos Duffer, criadores de ‘Stranger Things’, fazem questão de deixar claro a cada temporada que as coisas ficam maiores e melhores, e tratando-se da temporada 4, mais sombrias e perigosas.

Comentário que foi confirmado agora por Quinn: “Houve uma sequência na floresta. Foi um ensaio noturno. Chegamos lá e toda a floresta estava iluminada. Foi tão emocionante. Há algumas sequências nela que são apenas… Vai ser enorme, eu acho”.

Vecna aparece como o pior vilão já enfrentado pelas “crianças” que agora já estão crescidas. Segundo os criadores, se o elenco cresceu, os desafios também precisam ser maiores.