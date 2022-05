Saiba por que a Rainha não queria que Elton John tocasse no funeral de Lady Di

Um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial do ano de 1997 é certamente a morte da princesa Diana. Além de uma figura conhecida mundialmente, Lady Di dedicou seus últimos anos de vida à filantropia pelo mundo e também era considerada um ícone da moda. A morte prematura e abrupta de Lady Di, aos 36 anos, em agosto de 1997, abalou muitas pessoas, dentro e fora do Reino Unido.

Uma das cenas mais icônicas desse período foi o cortejo fúnebre realizado no traslado do caixão de Lady Di até a Abadia de Westminster. O príncipe Philip, Charles, William, Harry e o irmão de Diana, o Lorde Spencer, acompanharam o cortejo rodeados por milhares de pessoas.

Em seu funeral, um dos momentos mais intensos foi quando Elton John cantou sua música ‘Candle in the Wind’, com trechos escritos especialmente para o funeral da princesa. Mas a verdade é que membros da realeza britânica não queriam que o cantor se apresentasse no dia. Eles acreditavam que a música seria muito sentimental.

A Sky News teve acesso a documentos do Arquivo Nacional do Reino Unido, que recentemente revelaram a preocupação do Palácio de Buckingham com a performance. A hesitação deles levou até a Abadia de Westminster a contratar um saxofonista de reserva para ficar de prontidão caso Elton John fosse impedido de prestar sua homenagem.

De acordo com os documentos, o reverendo Dr. Wesley Carr enviou uma nota a um membro sênior da casa real para tratar do assunto. “Esse é um ponto crucial no atendimento e pedimos ousadia. É onde o inesperado acontece e algo do mundo moderno que a princesa representava”, escreveu ele. “Respeitosamente sugiro que qualquer coisa clássica ou coral (mesmo um clássico popular como algo de Lloyd Webber) é inapropriado”.

Sobre a música ‘Candle in the Wind’, o reverendo escreveu: “Melhor seria a música de Elton John, que é conhecida por milhões e sua música foi apreciada pela princesa”. Ele continuou: “Ele escreveu novas palavras para a melodia que está sendo amplamente tocada e cantada em todo o país em homenagem a Diana. Ele está no rádio o tempo todo”.

O reverendo Carr também disse que este seria um gesto criativo e generoso para as pessoas que também estavam de luto pela perda de Diana.