Virada Cultural SP: 12h de cinema, ‘virada otaku’ e outros destaques da programação

A Virada Cultural de São Paulo aos poucos vai liberando mais novidades em sua programação. Além dos shows, que serão realizados palcos espalhados por toda a cidade (confira aqui a lista completa), o evento também traz outros destaques em cinema, teatro, entre outros.

Com programação completamente gratuita, a edição deste ano possui o lema “Virada do Pertencimento”. São mais de 300 apresentações previstas em músicas, artes cênicas, danças e manifestações populares, começando no fim da tarde de sábado (28), passando toda a madrugada e avançando até a tarde de domingo (29).

Um dos destaques desta edição está nas 12h consecutivas de exibição de filmes no Centro Cultural São Paulo. A programação vai desde longas como “Donnie Darko” a “Kill Bill”. Quem prefere filmes de super-heróis, à meia-noite tem dois filmes do Batman de Tim Burton em exibição. Os longas começam a ser exibidos às 19h30 de sábado, grátis, mas é preciso retirar ingresso com 1h de antecedência.

Ainda no CCSP, tem também a “virada otaku”, com exibição de “Ranking of Kings” (começando no sábado, das 22h às 8h) e “Attack on Titan” (no domingo, das 10h às 21h).

Dentre as peças de teatro, destaque para “Ofélia/Hamlet Rock/Machine”, no Teatro Arthur Azevedo, às 21 de sábado; “Viralatas - O Musical”, no Teatro Paulo Eiró, às 16h de domingo; e “Cabaré da Madame”, no Centro Cultural da Diversidade, às 20h de sábado.

Dois espaços terão brinquedos para a criançada: a Casa de Cultura de Guaianases e a Casa do Sertanista, na região do Morumbi. Eles incluem brinquedo inflável, pula-pulas, brinquedoteca com lego gigante e banheira de bolinhas.

As 11 bibliotecas participantes (Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Alceu Amoroso Lima, Brito Broca, Menotti Del Picchia, Affonso Taunay, Hans Christian Andersen, Cora Coralina, Raimundo de Menezes, Marcos Rey e Viriato Corrêa) concentram contações de histórias, saraus e até um show de Ellen Oléria - este, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima.

Para quem sentiu falta dos artistas do gospel nos palcos principais, o Centro Cultural de Santo Amaro traz shows de nomes como Aline Barros, Paulo César Baruk e Ao Cubo, no domingo, a partir das 15h.

A programação completa está disponível neste link do site da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Parceria com o Sesc

Na edição 2022, a Secretaria Municipal de Cultura firmou uma parceria com o Sesc. Isso resultou em uma programação gratuita adicional em 15 unidades da instituição, com mais de 90 atrações.

Entre os destaques da programação do Sesc estão shows de artistas como Banda Mantiqueira, Alessandra Leão e Sapopemba, Mahmundi, Lenine, Sandra Sá, Zizi Possi e Marina Lima.

O CineSesc também terá sessões especiais de filmes “Jesus Kid”, de Aly Muritiba. A programação completa da Virada no Sesc está disponível neste link.

