Ludmilla, Luísa Sonza, Pitty e muito mais: Confira a programação completa da Virada Cultural 2022

Nesta sexta-feira (20), a Secretaria Municipal da Cultura anunciou a Virada Cultural 2022, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio, no próximo fim de semana. A edição deste ano possui o lema “Virada do Pertencimento” e acontecerá em oito regiões da cidade de São Paulo.

As regiões são: Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro). O evento se iniciará às 17h do sábado (28), contando com a abertura do Maestro João Martins com a Vai-Vai, no Palco Freguesia do Ó.

Mais de 300 apresentações estão previstas para a atração com músicas, artes cênicas, dança e manifestações populares. A expectativa de público para este ano é de 2 milhões de pessoas circulantes no evento. Dentre os artistas que marcarão presença nos palcos da Virada Cultural 2022, estão: Ludmilla, Luísa Sonza, Kevinho, Glória Groove, Karol Conká, Pitty, Vitão, Pocah, BK, Rael, Black Alien, Rincon Sapiência, Diogo Nogueira, Barões da Pisadinha, Djonga, entre outros.

Confira a programação do evento (Lembrando que está sujeita a alteração):

CENTRO

Palco do Anhangabaú

Sábado (28)

18h00 | Vitor Kley (60 min)

20h30 | Margareth Menezes (90 min)

23h00 | Kevinho (90 min)

Domingo (29)

01h30 | Paulin da Capital / Mc Lipi / Neguinho do Kaxeta (90 min)

03h30 | Batekoo + Mamba Negra (270 min)

08h00 | Toré - Encontro de Aldeias e Etnias Indígenas (60 min)

10h00 | Pequeno Cidadão e Drs. da Alegria (90 min)

12h30 | Orquestra Imperial + Larissa Luz + Rubel (90 min)

15h00 | Luísa Sonza (90 min)

17h30 | Planet Hemp (60 min)

Palco Praça das Artes I

00h00 | Monna Brutal (90 min)

03h00 | Edgar (60 min)

11h30 | Getúlio Abelha (60 min)

Palco Praça das Artes II

Sábado (28)

19h30 | Don L (60 min)

22h00 | Originários Originais (60 min)

Domingo (29)

00h30 | Tássia Reis com participação de Monna Brutal

03h00 | Edgar (60 min)

11h30 | Getúlio Abelha (60 min)

14h00 | Majur (60 min)

16h30 | Juçara Marçal (60 min)

Festa Praça das Artes

Local: Boulevard Av. São João, 281

Sábado (28)

18h00 | Amem (60 min)

22h00 | Baile da Ventura (240 min)

Domingo (29)

02h00 | Punanny Sound System (240 min)

08h00 | JetLag (240 min)

10h00 | Capslock (120 min)

14h00 | Festa Mel (120 min)

De 28/05, às 18h, até 29/05, às 16h | Vini Studio (instalação palco)

De 28/05, às 18h, até 29/05, às 16h | Holograma das Ruas (Av. São João)

Palco Praça Ramos

Sábado (28)

19h30 | Filhos do Samba - Só Sei Que É Samba (60 min)

22h00 | Chemical Funk - FunkSoulGroove (60 min)

Domingo (29)

00h30 | Caravana Cigana - Orkestra Bandida (60 min)

03h00 | Didêmanda (60 min)

11h30 | Turmalinas Negras: SobrExistir (60 min)

14h00 | Lindy Hop - Um Jazz para dançar (60 min)

16h30 | House of Zion (60 min)

Arena Vale

Em frente ao Prédio dos Correios.

Sábado (28)

18h00 | Festival de Telecatch (90 min)

20h30 | Batalha da Aldeia (60 min)

21h30 | Kant (45 min)

Domingo (29)

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h00 | Hora de Musicar (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Rua - Duba Becker

Músia

11h00 | DumTiKiDum

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

3 camas elásticas e 3 infláveis gigantes

ZONA SUL

Campo Limpo

Praça do Campo Limpo. Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30.

Sábado (28)

17h00 | Thaeme e Thiago (60 min)

19h00 | Vitão (60 min)

21h00 | Xande de Pilares (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Zeca Baleiro (60 min)

15h00 | Bando Mastodontes (60 min)

17h00 | Luedji Luna (60 min)

Palco Rio Diniz

Sábado (28)

16h00 | Luana Bayô (60 min)

18h00 | Avuá (60 min)

20h00 | Dêssa Souza (60 min)

Domingo (29)

Oficinas

09h00 | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Nos bastidores da Lona

Música

11h00 | Cortejo da Trupe

12h00 | Bloco Sainha de Xita (60 min)

14h00 | Nega Duda (60 min)

16h00 | Lia de Itamaracá (60 min)

Intervenções na Praça

11h | Intervenção Bicicloteca (60 min)

16h | Leitura Surpresa (60 min)

M’BOI MIRIM

Av. Luiz Gushiken, s/n (altura da Rua Humberto de Almeida e Rua José Mármol).

Sábado (28)

17h00 | Mumuzinho (60 min)

19h00 | Yasmin Santos (60 min)

21h00 | Rashid (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Bicho de Pé (60 min)

15h00 | Coruja BC1 (60 min)

17h00 | Don Juan (60 min)

Palco Piraporinha

Sábado (28)

16h00 | Kyan (60 min)

18h00 | Indy Naíse (60 min)

20h00 | Nina do Porte (60 min)

Domingo (29)

Oficinas

09h00 | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Desconforto

Música

11h00 | Cantigas em movimento

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

2 camas elásticas e 4 infláveis gigantes

12h00 | Tiqueque (60 min)

14h00 | Banda Peixelétrico (60 min)

16h00 | Beijo de Moça (60 min)

GRAJAÚ

CC Grajaú. Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252.

Sábado (28)

DJ Lorrany (intervalos)

17h00 | Perifa no Toque + Mc IG (60 min)

21h00 | Yunk Vino (60 min)

Domingo (29)

DJ Lorrany (intervalos)

11h00 | Brasileirinhos, Música para os Bichos do Brasil (60 min)

13h00 | Drik Barbosa (60 min)

15h00 | Bivolt (60 min)

17h00 | BK’ (60 min)

ZONA LESTE

Itaquera

Praça Brasil. Av. Nagib Farah Maluf, s/n (Conjunto Habitacional José Bonifácio).

Sábado (28)

18h00 às 22h | Quebrada Viva (intervenção visual)

17h00 | Lauana Prado (60 min)

19h00 | Rael (60 min)

21h00 | Glória Groove (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Pocah (60 min)

15h00 | Ferrugem (60 min)

17h00 | Djonga (60 min)

Palco Ribeirão

Sábado (28)

16h00 | Arlindinho (60 min)

18h00 | DBS Gordão Chefe + Sombra SNJ + MC Fler (60 min)

20h00 | Red Lion e Emcee Lê (60 min)

Domingo (29)

12h00 | Show de Variedades da Mesma Coisa com Palhaça Rubra Rosa (60 min)

14h00 | Kaê Guajajara (60 min)

16h00 | MC Soffia (60 min)

Música

Duo Dois Girassóis

Circo

Cia Circo do Asfalto

Fagner e Chico

Recreação

Livre Brincar

Oficinas

Criação de figurinos

Pintura Facial

SÃO MIGUEL PAULISTA

Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, s/n (entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru).

Palco São Miguel Paulista | LIBRAS

Sábado (28)

17h00 | Mato Seco (60 min)

19h00 | Divas do Reggae (60 min)

21h00 | Tribo de Jah (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Batuqueiros e Sua Gente (60 min)

15h00 | Hariel (60 min)

17h00 | Barões da Pisadinha (60 min)

Palco Itaqueruna

Sábado (28)

16h00 | Alma Djem + Filosofia Reggae (60 min)

18h00 | Fresh Dancehall (60 min)

20h00 | Monkey Jhayam, Laylah Arruda e Dada Yute (60 min)

Domingo (29)

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

12h00 | Tchiribim Tchiribom Cantando pelo Mundo (60 min)

14h00 | Maneva (60 min)

16h00 | Frank Aguiar (60 min)

Música

Trio Forró Zé Vito

Circo

Komboza Circo

Pé de Cana

Recreação

LIVRE BRINCAR

Oficina

Tintas Naturais

Pintura Facial

CIDADE TIRADENTES

Centro Cultural Cidade Tiradentes (área externa). Rua Inácio Monteiro, 6900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceição.

Sábado (28)

DJ Ladyybrownn | (intervalos)

17h00 às 18h00 | Mv Bill convida Kmilla CDD (60 min)

19h00 às 20h00 | Karol Conká (60 min)

21h00 às 22h00 | Black Alien (60 min)

Domingo (29)

DJ Ladyybrownn (intervalos)

13h00 às 14h00 | Samprazer (60 min)

15h00 às 16h00 | Attooxxa (60 min)

17h00 às 18h00 | Tasha e Tracie (60 min)

PENHA

Largo do Rosário, s/n.

Palco Penha

Domingo (29)

11h00 | Chegança - Auto de Maria (180 min)

14h00 | Congada do Divino Espírito Santo (120 min)

16h00 | Congada de Santa Efigênia (120 min)

ZONA NORTE

Parada Inglesa

Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 - Parada Inglesa.

Sábado (28)

17h00 | Samba de Dandara (60 min)

19h00 | Ana Cañas toca Belchior

21h00 | Artista Local (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Kevin O Chris (60 min)

15h00 | Clareou (60 min)

17h00 às 18h00 | Filipe Ret (60 min)

Palco Carandirú

Sábado (28)

16h00 às 17h00 | Jorge de Aragão (60 min)

18h00 às 19h00 | Romero Ferro + Bixarte + Doralyce (60 min)

20h00 às 21h00 | Sidney Magal (60 min)

Domingo (29)

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

12h00 | Beatles para Crianças (60 min)

14h00 | Neguinho da Beija Flor (60 min)

16h00 | Jaloo + Gaby Amarantos + MC Tha (60 min)

Oficinas

09h00 | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Casa da Palhaça - Helena Figueira

Música

11h00 | Musicriando Itinerante

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

3 camas elásticas e 3 infláveis gigantes

FREGUESIA DO Ó

Av. Miguel Conejo, s/n - Altura da Praça Dolmann.

Sábado (28)

18h00 às 22h | Quebrada Viva (intervenção visual)

17h00 | Maestro João Martins e Vai-Vai (60 min)

19h00 | Péricles (60 min)

21h00 | Mariana Aydar (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Rincon Sapiência (60 min)

15h00 | Diogo Nogueira (60 min)

17h00 | Ludmilla (60 min)

Palco Rio da Pedra

Sábado (28)

16h00 | Mario Fulô (60 min)

18h00 | Bando de Régia + Anastácia (60 min)

20h00 | Bernadete França (60 min)

Domingo (29)

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

12h00 | Charanguinha (60 min)

14h00 | Galocantô (60 min)

16h00 | MD Chefe & Dom Laike (60 min)

Música

Brincadeiras Musicais

Circo

Cortejo Vem Brincar

Recreação

Livre Brincar

Oficina

Pintura com Iara Jamra

Pintura Facial

ZONA OESTE

BUTANTÃ

Av. Eliseu de Almeida, altura do número 4156 (entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara).

Sábado (28)

17h00 | Chico César + Geraldo Azevedo (60 min)

19h00 | Arnaldo Antunes (60 min)

21h00 | Cordel do Fogo Encantado (60 min)

Domingo (29)

13h00 | Fresno (60 min)

15h00 | Céu (60 min))

17h00 | Pitty (60 min)

Palco Pirajussara

Sábado (28)

16h00 | Mombojó (60 min)

18h00 | Mulamba (60 min)

20h00 | Vandal convida Russo Passapusso (60 min)

Domingo (29)

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

12h00 | Música para Criança? - Banda Mirim (60 min)

14h00 | Patife Band (60 min)

16h00 | Far From Alaska (60 min)

Música

Cris Barulins

Circo

A Alegria Contra Ataca

MB Circo

Recreação

Livre Brincar

Oficina

Clubinho do Livro

Pintura Facial

CENTRO CULTURAL BUTANTÃ

Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri.

Sábado (28)

17h00 | Mercenárias (60 min)

19h00 | Inocentes (60 min)

21h00 | Cólera (60 min)

Domingo (29)