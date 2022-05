Elenco do filme ‘Barbie’ ganha reforço com atriz de ‘And Just Like That’ e ‘Sex Education’

Margot Robbie está adicionando mais nomes de peso ao elenco de ‘Barbie’. Dessa vez, o anúncio foi sobre o nome da atriz Hari Nef, que teve uma pequena participação em ‘And Just Like That’, sequência da série icônica dos anos 1990 ‘Sex and The City’.

Hari Nef interpretou a rabina Jen em ‘And Just Like That’. Porém, em ‘Barbie’ seu papel não foi revelado.

A escalação da atriz, revelada pelo site especializado em entretenimento Variety, acontece poucos dias depois que a estrela de ‘Sex Education’ Emma Mackey foi anunciada como parte do elenco do filme. Além disso, Will Ferrell foi escalado como o CEO de uma empresa de brinquedos.

Segundo informações divulgadas pela Warner Bros., o live-action está programado para estrear nos cinemas em 21 de julho de 2023. ‘Barbie’ tem direção de Greta Gerwig e muitas mudanças no elenco foram feitas nos últimos meses.

Em fevereiro deste ano, soubemos de outra adição ao elenco do longa: Kate McKinnon, de ‘Saturday Night Live’.

Além disso, o ator Simu Liu, que fez o filme da Marvel Studios de Fase 3 ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ também está escalado para o elenco do filme de Robbie.

Margot Robbie, é claro, estará interpretando a boneca icônica, enquanto Ryan Gosling está estrelando como Ken.

Em uma entrevista anterior à Vogue britânica, a atriz falou sobre dar vida no cinema à boneca mais famosa do mundo: “Ela vem com muita bagagem! E muitas conexões nostálgicas. Mas com isso vêm muitas maneiras emocionantes de atacá-la”.

“As pessoas geralmente ouvem ‘Barbie’ e pensam: ‘Eu sei o que esse filme vai ser’, e então ouvem que Greta Gerwig está escrevendo e dirigindo, e ficam tipo ‘Ah, bem, talvez eu saiba’”, disse a atriz.