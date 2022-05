Jojo Todynho rebate novas críticas: ‘Acham que a mulher gorda não faz sexo’

Jojo Todynho é casada com o oficial do exército Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Entre os muitos projetos de Jojo Todynho para 2022, o retorno de seu canal no Youtube é dado como certo. Segundo a famosa, o projeto vai ganhar uma nova roupagem, já que ela pretende falar sobre tudo, mas focado em mulheres.

Casada com Lucas Souza, oficial do exército, a cantora disse que o canal vai trazer assuntos envolvendo a vida sexual das mulheres gordas: “Vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ durante uma entrevista para a atriz Deborah Secco.

Jojo Todynho e Lucas Souza curtem a lua de mel (Reprodução)

Vale destacar que desde o começo do ano, Jojo Todynho é atacada por haters que criticam seu casamento e suas postagens nas redes sociais. O último deles veio após a funkeira revelar que pretende perder peso para engravidar.

“Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, relatou a famosa, durante o Baile da Vogue.

LEIA TAMBÉM: Sem decolar na audiência, reprise de ‘A Favorita’ empolga noveleiros

Em outro momento, Jojo voltou a rebater as críticas sobre suas dietas e a perda de peso: “Sou gostosa de qualquer jeito. Se eu quiser ter filho agora, com 130 quilos, eu posso ter? Posso ter... Mas também é um risco que se corre? É um risco que se corre. Mas prefiro não correr esse risco e quero emagrecer. Ponto. Se quiser emagrecer 50, 100 quilos, é problema meu. As pessoas não têm que falar nada”.

Jojo Todynho é convida para o aniversário de Ludmila (Reprodução)

Ela disse ainda que é muito feliz e que tem uma vida sexual ativa e rebateu as ofensas que recebeu nas redes sociais: “O dia em que essas mulheres começarem a f***r de luz ligada!’ Porque eu f*** de luz ligada! Não tem essa de celulite, que o peito tá isso, tá aquilo. Quando o homem gosta e tá com você de verdade, ele vai te c***r de luz ligada, luz apagada, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Para essas mulheres pararem de falar besteira, porque eu sou gostosa, eu sou maravilhosa de qualquer jeito”.

LEIA TAMBÉM: Acidente de avião mata personagem da família Novaes no remake de ‘Pantanal’