Sexta-feira 13: Os melhores filmes de horror para ver na Netflix

Em clima de sexta-feira 13, você já pode começar a preparar a pipoca porque nós preparamos uma lista com os melhores filmes mais atuais disponíveis na Netflix. Unimos os lançamentos dos últimos dois anos para você aproveitar a data.

‘Ninguém sai vivo’

Se você acha que mudar de cidade, ser enganada por sua “amiga do trabalho” e passar muito frio é pouco, veja só o que vai acontecer com a protagonista deste filme. Ao alugar um quarto em um pensionato de garotas, uma jovem terá que lidar com um inquilino psicopata e com forças sobrenaturais para tentar sair viva deste local. O filme é uma adaptação do romance de terror homônimo de Adam Nevill.

‘Host’

Filmado durante a pandemia, este filme retrata bem que, nem mesmo em nossa própria casa, nós estamos a salvo. Tudo acontece quando um grupo de amigos decide fazer uma festinha virtual por sites de vídeo-conferência. Porém, uma das amigas decide fazer uma sessão espírita e eles acabam abrindo a porta de suas casas para uma entidade maligna que vai infernizar a vida deles.

‘Tem Alguém na sua casa’

Certifique-se de fechar bem as portas e janelas da sua casa antes de ver este filme, caso contrário, você pode ficar realmente impressionado com o que pode acontecer. Em ‘Tem Alguém na sua casa’, um grupo de adolescentes tenta lidar com um assassino em série que está aterrorizando a cidadezinha onde eles vivem, matando pessoas e usando máscaras delas mesmas no momento do crime. Aterrorizante!

Trilogia ‘Rua do Medo’

Três filmes foram lançados ano passado no catálogo da Netflix: ‘Rua do Medo: 1994′, ‘Rua do Medo: 1978′ e ‘Rua do Medo: 1666′. Eles contam a história da maldição de uma bruxa sobre uma cidade nos Estados Unidos e seus habitantes. Em cada filme, cenas clássicas do cinema de horror são recriadas fazendo uma grande homenagem aos filmes do gênero. A trilogia foi inspirada na série de livros ‘Rua do Medo’, de R. L. Stine.

‘Halloween’ 1974

Um clássico com certeza! Pegando carona na estreia de ‘Halloween Kills’, o décimo segundo filme da franquia Halloween, te indicamos o clássico ‘Halloween’ de 1974. Este filme, do prestigiado diretor John Carpenter, é considerado um dos filmes mais épicos do cinema de horror por ter influenciado tantas outras produções depois dele. O roteiro tem um ritmo diferente das produções atuais, já que estamos falando de um filme da década de 1970, e naquela época a forma de se fazer cinema era diferente. Uma excelente escolha se você ainda não conhece o serial killer Michael Myers. Mas peraí, em que mundo você vive? rsrsrs…

‘O Massacre da Serra Elétrica: O retorno de Leatherface’

Se você gosta dos clássicos, aqui é o seu lugar. Mas, em ‘O Massacre da Serra Elétrica: O retorno de Leatherface’, lançado em janeiro deste ano, veremos o ressurgimento de um dos assassinos em série mais amedrontadores do cinema de horror em uma versão repaginada. O filme evoca os filmes antigos da franquia, nos mostrando que Leatherface está mais vivo que nunca.