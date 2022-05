‘A Freira 2’: Data de estreia, sinopse, elenco e mais!

Uma das notícias mais esperadas pelos fãs do universo Invocação do Mal era a confirmação do filme ‘A Freira 2′, a continuação direta do longa que estreou nos cinemas em 2018. Havia muitos rumores sobre o tema, mas a confirmação oficial aconteceu no CinemaCon, evento realizado em Las Vegas no fim de abril, através de um comunicado da Blumhouse.

Ainda há poucas informações sobre o enredo e especula-se que a data de lançamento seja 2023. Mas, já se sabe que o filme está em fase de desenvolvimento inicial. Espera-se que Akela Cooper, que escreveu ‘Malignant’, dirigido por James Wan. esteja escrevendo o roteiro e este parece ser o próximo filme da franquia.

‘A Freira’ mergulhou no universo do do demônio Valak, apresentado pela primeira vez aos fãs em ‘Invocação do Mal 2′, lançado em 2016. ‘A Freira’ não foi muito bem recebido pela crítica e tratava-se de uma história em um castelo mal-assombrado. Os sustos previsíveis foram uma pedra no sapato do diretor Corin Hardy. O longa, cujo roteiro foi assinado por Gary Dauberman, foi baseado na história de Dauberman e James Wan.

O demônio Valak (também conhecido como “a freira) irá novamente para as telonas através da New Line Cinema, da Warner Bros.

De acordo com o site especializado em entretenimento Comic Book, o enredo do filme diz: “1956 - França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do sucesso mundial A Freira segue a Irmã Irene enquanto ela mais uma vez fica cara a cara com a força demoníaca Valak – A Freira Demônio”.

O primeiro filme, ambientado na Romênia em 1952, tinha um final que se conectava diretamente ao primeiro filme ‘Invocação do Mal’, de 2013, mostrando como o personagem Frenchie estava nas duas histórias. Considerando o cenário, o destino desse personagem e o nome específico da Irmã Irene, não é exagero imaginar que as estrelas Taissa Farmiga e Jonas Bloquet possam reprisar seus papéis.

Ainda de acordo com o ComicBook, dois personagens estão sendo escalados também, Sophie (10 – 12 anos), descrita como um papel principal e “uma estudante tímida e doce de 10 anos na St. Mary’s School, na França. Sophie é muitas vezes atormentada em lágrimas por um grupo de garotas malvadas. Ela faz amizade com Frenchie, que trabalha na escola. Ele é aparentemente o único aliado de Sophie, além de sua irmã. Ela pode lidar com os valentões da escola, até que ela também seja assombrada por demônios misteriosos.”

A outra personagem é Antoinette, descrita como uma das meninas da escola que intimida Sophie. Parece que a jovem vai receber uma visita de Valak cortesia de Frenchie.